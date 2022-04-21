نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل DLS 2022 دريم ليج سوكر دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
دريم ليج سوكر 2022 هي إصدار العام من لعبة الفيديو dream league soccer لكرة القدم. تقوم شركة first touch games بتحديث اللعبة كل عام بدلاً من إصدار نسخ جديدة. عند تنزيل اللعبة لأول مرة، يمكن للاعب تجميع فريق من اللاعبين والمدربين والإداريين الهواة ثم البدأ في العمل عليهم وتدريبهم ورفع مستواهم. بعد ذلك، يمكنك الدخول بالفريق بعض الدورات والمباريات لزيادة تقييم الفريق وجمع الجوائز والنقاط والتي تمكنك بعد ذلك من شراء اللاعبين المحترفين وبناء الملعب الخاص بك وغيرها من الرفاهيات المتاحة في اللعبة.داخل هذه اللعبة يمكنك شراء لاعبين عالميين مثل Kevin De Bruyne أو Sergiño Dest كما يمكنك بناء الاستاد بكل تفاصيله وتصميم شعار الفريق والملابس الخاصة به. بجانب ذلك، يمكن تخصيص فندق كامل المرافق للاعبين وتعيين الإداريين والفنيين والتحكم في كل ما يخص الفريق وحياته العملية وتدريباته. في عالم دريم ليج سوكر يكون اللاعب هو المتحكم في كل المجريات. قد تحتاج في رحلة اللعب التشويقية لبعض عملات اللعبة التي يتم شراؤها بالمال الحقيقي. يوجد مجموعة من العروض على العملات والتي تبدأ أسعارها من 7.5 ريال سعودي وحتى 190 ريال تقريباً.
أهم مميزات لعبة دريم ليج سوكر 22:
- رسوم محسنة 3D للاعبين لشخصيات أقرب إلى الحقيقة
- ألوان أكثر طبيعية وخطوط أقل حدة وأعلى انسيابية
- حركة أسرع وأكثر مرونة لمزيد من المصداقية والمتعة في اللعب
- التعليق الصوتي أكثر حيوية وإثارة
- توفر التعليق الصوتي بعدة لغات ومن أكثر المعلقين الدوليين شهرة
- إمكانية استخدام خاصية Dream League Live عبر الانترنت للمشاركة في المنافسات الدولية
- مع كل هذه المميزات، فمساحة اللعبة متوسطة نسبياً
- تطبيق اللعبة مجاني ويمكن تنزيله من المتاجر بسهولة
- اللعبة متاحة للأطفال قبل الكبار حيث أن التصنيف العمري لها 4+
- اللعبة متاحة في 14 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية
مواصفات الأجهزة اللازمة للعبة دريم ليج سوكر:
- مايكروسوفت ويندوز 10 64-bit أو أحدث
- معالج انتل core i5 أو AMD FX-4350 أو أحدث
- مساحة ذاكرة عشوائية رامات 4 جيجا بايت على الأقل
- مساحة هارد ديسك فارغة 1 جيجا بايت على الأقل
- نظام أندرويد إصدار 5.0 أو أعلى
- نظام أيفون IOS إصدار 10.0 أو أعلى
طريقة تنزيل لعبة DLS 2022 دوري أبطال أوروبا:
- قم بتوصيل جهازك بالانترنت ويفضل عن طريق الواي فاي
- افتح متجر جوجل إذا كان جهازك على نظام أندرويد
- افتح متجر أبل إذا كان جوالك أيفون
- في مربع البحث اكتب Dream League Soccer أو الاسم المختصر المعروف DLS
- قد يظهر لك في البحث النسخة الأصلية من دريم ليج سوكر أو نسخة Dream League Soccer 2022
- اضغط تثبيت وانتظر قليلاً حتى اكتمال التنزيل
- قم بفتح اللعبة من جوالك ثم عبئ بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم في اللعبة و البريد الإلكتروني والفريق الذي ترغب في اللعب به
- الآن اكتمل إنشاء الحساب، قم لاحقاً بربطه بـ google play cloud
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