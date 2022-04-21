خطوات تشغيل لعبة فري فاير max من متجر بلاي التحديث الأخير للاندرويد 2022

تتمتع لعبة فري فاير max من متجر بلاي بجاذبية خاصة بين ألعاب الحرب رويال باتل عبر العديد من الفئات العمرية للكثير من الدول وبكافة المستويات، حيث تعمل اللعبة في صدد نزول اللاعب في داخل جزيرة من الجزر النائية، وإنزال معه عدد 50 من الأفراد الآخرين متجمعين على هيئة فرق موحدة ومكتملة بذاتها، وتبدأ الحرب التي تستمر مدة 10 دقائق كاملة بين هذه الفرق عن طريق استعمال كافة الأسلحة والمدمرات.

لعبة فري فاير max من متجر بلاي

جاء تصميم لعبة فري فاير MAX من جوجل على أساس جيد من حيث الدقة، وجودة المؤثرات والملامح الخاصة باللعبة، إذ يتعامل التحديث الجديد لها مع عدد من المؤثرات الرائعة التي تتمتع في هذا الشأن بدقة Uitra HD، والتي على أساسها تبدأ وتنتهي الحرب بكافة المعدات والملامح الشرسة في القتال العنيف الذي يوجب على اللاعب التصدي والصمود في كافة مستويات اللعب حتى يصل إلى النهاية وهو واقف حي بالرغم من موت الآخرين.

فري فاير max تشغيل

يرتبط تشغيل لعبة فري فاير max من متجر بلاي على عدد من الأمور من حيث الحجم ونظام التشغيل تتمثل في

حجم اللعبة يتباين بحسب حجم الجهاز المراد التثبيت عليه.

ويتطلب التثبيت للعبة نظام اندرويد 4.1 والأحدث.

كما وصلت إلى الإصدار الحالي 2.80.0.

وبلغ عدد عمليات تثبيت اللعبة لأكثر من 100.00.000 عملية تثبيت.

تثبيت فري فاير MAX من قوقل

يستطيع اللاعب عند تثبيت فري فاير ماكس من تطبيقات جوجل الاستمتاع بتقنية firelink.

وهذه التقنية تعمل على تمكين كافة اللاعبين من المشاركة في اللعب سواء من لاعبي فري فاير أو فاير ماكس.

حيث يمكن للاعبي اللعبة من كافة أنحاء العالم المشاركة في اللعب وبكافة المستويات التي تؤدي إلى فوز واحد فقط في النهاية.

وهذا هو هدف ورغبة كل لاعب أن يكون هو الفائز في الحرب وذلك عن طريق موت الآخرين والبقاء حيا.

تشغيل فري فاير آخر اصدار 2022

تتكون اللعبة من عدد من الفرق يحمل كل منها عدد 4 من الأفراد المحاربين، وعليك اختيار الفريق الذي ترغب في الانضمام إليه قبل إنزالك على الجزيرة التي تعتبر ساحة الحرب التي تدور بين كافة هذه الفرق والتي يمكن استعمال بها جميع الأدوات والمتفجرات من اجل مواصلة القتال والبقاء حيا.