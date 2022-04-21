نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يُعلن عن ميزات جديدة في عام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تطبيق واتساب WhatsApp التابع لشركة ميتا عن مجموعة من الميزات الرائعة والتي سوف تتوفر في 2022، حيث تهدف تلك المميزات الجديدة إلى تعزيز تجربة المستخدم على نطاق واسع، حيث يسعى التطبيق خلال هذه الفترة إلى تقديم العديد من الميزات الجديدة من أجل الحصول على رضاء أكثر من ملياري مستخدم خلال الفترة القادمة، كما يرغب في جذب العديد من العملاء الجدد إلى التطبيق في ظل منافسة قوية بين العديد من تطبيقات الدردشة في العام.

ميزات تطبيق واتساب الجديدة في 2022

أوضح موقع “livemint” أن تطبيق الدردشة الفورية يختبر خلال هذه الفترة عدد من الميزات الجديدة على مختبري الإصدارات التجريبية على هواتف أندرويد وiOS، ولم تُعلن الشركة المالكة للتطبيق عن موعد محدد لإطلاق تلك المميزات التي ينتظرها العديد من المستخدمين خلال الفترة القادمة، ولكنه من المتوقع أن يتم طرح تلك المميزات خلال الأسابيع القادمة في العام الجاري 2022.

ميزة ردود الفعل التعبيرية، وهى من الميزات الرائعة التي وفرتها شركة ميتا على منصات التواصل الاجتماعية الأخرى” إنستجرام، وماسنجر”، حيث تتيح تلك الميزة للمستخدمين الرد على الرسائل من خلال استخدام الرموز أو الإيموجي، حيث يختار المستخدم الرمز الذي يرغب فيه بالرد على الرسالة.

ميزة المجتمعات: حرص تطبيق واتساب على طرح ميزة المجتمعات، ويعمل التطبيق من خلال تلك الميزة على الجميع بين المجموعات بطريقة منفصلة تحت مظلة واحدة، وذلك من خلال هيكل يناسبهم ويناقش موضوع واحد، حيث يمكن المستخدم من تلقي التحديثات المرسلة، مع تنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بكل سهوله، وسوف يتم إضافة أدوات جديدة للمسؤولين.

ميزة لحذف الرسائل لمستخدم آخر مع التحديثات الجديدة سوف يتمكن مسؤولو مجموعات الواتساب، من إزالة الرسائل المزعجة أو الخاطئة التي تصل إليهم من أعضاء المجموعة ومن هواتف المشاركين بالدردشة، وحتى الآن لم يسمح التطبيق بحذف الرسائل إلا للمرسلين الذين قاموا بإرسالها من الطرفين.

زيادة الحد الأقصى لمشاركة الملفات: يعمل تطبيق واتس آب على توفير تحديثات جديدة من أجل مشاركة ملفات كبيرة تصل إلى 2 جيجا بايت، وذلك حتى يتمكن المستخدمين من التعاون بسهولة مع العديد من الملفات، ولا سيما أن التطبيق لا يسمح إلا بمشاركة ملفات بحجم 100 ميجابايت.