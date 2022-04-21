مواصفات ايفون 14 القادم بقوة من آبل وسعر iPhone 14 المتوقع في الأسواق العربية

مواصفات ايفون 14 ، ينتظر عشاق ومحبي هواتف آبل التي تعمل بنظام ios الإصدار الجديد من الشركة الأمريكية حول السلسلة الجديدة ايفون 14 والتي سيتم نزول هذه السلسلة في سبتمبر المقبل من العام الجاري 2022. والتي ستضمن عدة إصدارات في هذه السلسة وهي (iPhone 14، iPhone 14 pro، iPhone 14 pro max). حيث ستتميز هذه الجوالات الجديدة بنظام جديد من ios واختلافات في الكاميرات الخلفية والأمامية. واليوم سوف نستعرض لكم اهم مواصفات iPhone 14 المنتظرة وسعر ايفون 14 في السعودية وجمهورية مصر العربية. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي الفقرات التالية.

مواصفات ايفون 14 الجديد

سيأتي الجوال بألوان أسود، أبيض، ذهبي، أزرق، أحمر.

كذلك سيأتي مواصفات iPhone 14 من أبعاد 146.7 مم*71.5 مم*7.7 مم كما سيكون بوزن ما يقرب من 174 جراما.

من أبعاد 146.7 مم*71.5 مم*7.7 مم كما سيكون بوزن ما يقرب من 174 جراما. ايفون 14 سيأتي بخلفية من الزجاج المقاوم للخدش غوريلا بلاس. وإطار من الألومنيوم.

سيأتي بخلفية من الزجاج المقاوم للخدش غوريلا بلاس. وإطار من الألومنيوم. كما يدعم الجوال جميع الشبكات من الجيل الثاني حتى الخامس.

يدعم شريحة واحدة من نوع نانو sim.

تأتي أيضا مواصفات iPhone 14 من شاشة عالية الجودة من نوع Super Retina XDR OLED. بمقياس 6.1 انش. وبدقة 1170×2532 بكسل بتردد 120 هرتز مما تعطيك أكثر سلاسة في الأستخدام والدقة.

من شاشة عالية الجودة من نوع Super Retina XDR OLED. بمقياس 6.1 انش. وبدقة 1170×2532 بكسل بتردد 120 هرتز مما تعطيك أكثر سلاسة في الأستخدام والدقة. يأتي جوال ايفون 14 من معالج جديد من ابل وهو Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو لكل متر يعمل بنظام سداسي النواة.

من معالج جديد من ابل وهو Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو لكل متر يعمل بنظام سداسي النواة. كما يأتي من معالج رسوميات من آبل الجديد يعمل بنظام رباعي النواة.

تأتي مواصفات ايفون 14 من ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. وثلاثة نسخ من الذاكرة الداخلية وهما 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت.

من ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. وثلاثة نسخ من الذاكرة الداخلية وهما 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت. إصدار wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6.

كما يأتي من حماية للبيانات ببصمة مدمجة داخل الشاشة وبصمة وجه.

تأتي مواصفات iPhone 14 مقاومة للماء والغبار وتحمل شهادة من IP68 بعمق 6 متر تحت عمق الماء لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.

مقاومة للماء والغبار وتحمل شهادة من IP68 بعمق 6 متر تحت عمق الماء لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. بطارية 3000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع من آبل بقوة 20 واط وشحن لاسلكي 15 وات.

كاميرا مواصفات iPhone 14 الجديد

2 كاميرا أساسية خلفية في ايفون 14 الجديد الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6. والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل أيضا وبفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الواسع. وتدعم الكاميرات الخلفية عدة مميزات ومنها أفضل ميزة وهي تصوير بجودة 4k. بجانب المميزات الأخرى التي كانت متاحة في الإصدارات السابقة.

الجديد الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6. والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل أيضا وبفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الواسع. وتدعم الكاميرات الخلفية عدة مميزات ومنها أفضل ميزة وهي تصوير بجودة 4k. بجانب المميزات الأخرى التي كانت متاحة في الإصدارات السابقة. الكاميرا الأمامية في ايفون 14 هي كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.2.

مواصفات وسعر ايفون 14 في السعودية ومصر

يأتي سعر iPhone 14 في الأسواق العالمية بسهر 800 دولار كأول نسخة له. كما متوقع نزول سعر ايفون 14 في السعودية بسعر 3000 ريال سعودي. كذلك سعر iPhone 14 في مصر سوف يبدأ من 12500 جنيه مصري كأول نسخة له في هذه السنه. وسوف يتم الإعلان رسميا عن مواصفات وسعر ايفون 14 في المؤتمر السنوي لشركة آبل والذي يعقد في سبتمبر من كل عام.

والآن لقد انتهينا من عرض مواصفات ايفون 14 التي ستكون متاحة في سبتمبر المقبل. كما أستعرضنا أيضا سعر ايفون 14 في السعودية ومصر. نتمنى أن تكون هذه المقالة أفادتكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.