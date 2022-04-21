نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل ماين كرافت 2022 minecraft للجولات أندرويد وأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة minecraft من أشهر ألعاب الفيديو الترفيهية في العالم. ظهرت اللعبة في 2009 كإحدى ألعاب الجافا على الكمبيوتر وبعد النجاح الكبير طورت الشركة عدداً نسخاً جديدة. أصدرت شركة Mojang لعبة ماينكرافت لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الويندوز والتي لم تتطلب إمكانيات عالية للأجهزة نظراً لبساطة اللعبة ورسوماتها. مع النجاح الكبير والانتشار الواسع للعبة قامت الشركة بتطوير رسومات وجرافيكس اللعبة مع المحافظة على ثيم العالم المضلع حاد الزوايا المميز للعبة. بعد ذلك تم تطوير اللعبة لتناسب أجهزة ألعاب الفيديو المختلفة، فصدرت النسخ الصلبة المناسبة لأجهزة البلاي ستيشن وأجهزة الإكس بوكس.

مراحل تطور لعبة minecraft:

لاحقاً، تم إضافة أوضاع جديدة للعب أو المودز والتي تمكن اللاعب من التركيز على هدف محدد من ضمن أهداف اللعبة حسب رغبته كما تم تحديد مستويات الصعوبة في اللعب؛ فلكل وضع مستوى معين من الصعوبة. في أحدث إصدار للعبة وهو إصدار 1.3 تم إضافة امتداد الخرائط الخاصة أو custom maps والذي يعمل على وضع المغامرة adventure.

وأخيراً صدر من اللعبة نسختان جديدتان لكل منهما هدف مختلف وهما minecraft dungeons و ماين كرافت التعليمية.

ما هي ماين كرافت الإصدار التعليمي؟

لعبة ماين كرافت التعليمية هي منصة تعليمية تعتمد على لعبة الفيديو لتساعد على إيصال المعلومات وتدريب الطلاب دون ملل مما يساعد على تعلم أفضل وأسرع.

تهدف اللعبة إلى تعزيز التفكير الإبداعي والتعاون والتعود على حل المشكلات بطريقة رقمية كما أنها تنمي المهارات القيادية ومهارات البرمجة لدى الطلاب. يتلقى الطالب كل ما سبق عن طريق خطوط القصص أو story lines ذات عدد لا منتهي وأهمها:

قصة الأمان الشبكي وتجنب القرصنة

قصة مغامرات في كامبريدج لتعلم اللغة الانجليزية

كذلك قصة نوبل للسلام للتحفيز على حب الغير ونبذ العنف

قصة التفكير الآلي لتشجيع التفكير وحل المشكلات الرقمي

يمكنك أن تجد المزيد والمزيد من القصص على موقع اللعبة الرسمي.

تنزيل لعبة minecraft education edition:

تختلف هذه اللعبة عن أي لعبة عادية بسبب طبيعتها التعليمية، فلها عدد من الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من تنزيلها كما أنها غير متاحة إلا لعدد محدود من الأجهزة. في السطور القادمة نوضح هذه الشروط بجانب الأجهزة الممكن تنزيل اللعبة عليها.

هذه المنصة متاحة فقط على أربع فئات من الأجهزة وهي أجهزة ويندوز / كروم بوك / أجهزة ماك / أجهزة آيباد، ولابد لها من مواصفات محددة.

من أجل تنزيل اللعبة يجب عليك: