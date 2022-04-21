نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا في المقال التالي
اكواد ببجي 2022 كما هو شائع في ألعاب الفيديو المحمولة المتوفرة حاليا، فإن PUBG Mobile لديها أيضًا رموز ترويجية مجانية. بفضل هذه المقال، ستتمكن من الحصول على بعض المكافآت داخل اللعبة دون اي مجهود، مثل الجلود أو الأسلحة أو القنابل واللشخصيات او العناصر الأخرى التي ستكون في متناول يديك إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة في هذه المعركة الملكية.
اكواد ببجي 2022
افضل اكواد لببجي موبايل، وايضا ضع في اعتبارك أن هذه الرموز لها مدة محدودة وتنتهي صلاحيتها. ونحن نعمل على تحديثها دائما، وإزالة تلك التي لا تعمل وإضافة جديدة عند ظهورها. نظرًا لأنها لا تنتهي صلاحيتها جميعًا في نفس الوقت، فمن الممكن ان لا يعمل بعضها. ولكن لا تقلق سيتم تحديث هذه المقالة باستمرار.
اكواد ببجي شدات
- BIFOZBZE6Q
- PUBGMOBILENP
- BPHEZDZV9G
- BMTDZBZPRD
- PUBGMCREATIVE
- SD16Z66XHH
- R89FPLM9S
- GPHZDBTFZM24U
استبدال اكواد ببجي موبايل
|مجموعة جميلة باللون الوردي وجميلة في قطعة الرأس الوردية
|BMTCZBZMFS
|رمز استرداد الجلد الجليدي الجديد من AKM
|RNUZBZ9QQ
|احصل على مظهر مسدس SCAR-L
|SD16Z66XHH
|مظهر بندقية UMP9
|GPHZDBTFZM24U
|احصل على 3 دراجات نارية
|TQIZBz76F
طريقة استرداد الاكواد
- قم بزيارة الموقع الرسمي لاسترداد الرمز.
- أدخل معرف شخصيتك الفريد ورمز الاسترداد ورمز التحقق لإثبات أنك لست روبوتًا.
- اضغط على استرداد.
- ستحصل على المكافآت في البريد الإلكتروني الخاص بلعبة الفيديو نفسها.
كيفية استرداد أكواد PUBG Mobile
استخدام هذه الرموز بسيط للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:
- افتح PUBG Mobile على هاتفك.
- على الشاشة الرئيسية، المس صورتك الرمزية في الزاوية اليمنى العليا وستتمكن من رؤية بطاقة اللاعب الخاصة بك.
- هناك، في المنطقة اليسرى العلوية، سترى بعض الأرقام التي تمثل هويتك. انسخها.
- انتقل إلى مركز استرداد رمز PUBG Mobile.
- أدخل المعرف الخاص بك وكابتشا والرمز الذي تريد استرداده.
- عد إلى اللعبة لتحصيل مكافأتك.
- سنقوم كل يوم بتحديث هذه القائمة حتى نتمكن من تقديم جميع الرموز الترويجية للعبة. لا تنس أن تتابع موقنا ثقفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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