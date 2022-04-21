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احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا

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عمر شويل - جدة احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا

اكواد ببجي 2022 كما هو شائع في ألعاب الفيديو المحمولة المتوفرة حاليا، فإن PUBG Mobile لديها أيضًا رموز ترويجية مجانية. بفضل هذه المقال، ستتمكن من الحصول على بعض المكافآت داخل اللعبة دون اي مجهود، مثل الجلود أو الأسلحة أو القنابل واللشخصيات او العناصر الأخرى التي ستكون في متناول يديك إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة في هذه المعركة الملكية.

اكواد ببجي 2022

افضل اكواد لببجي موبايل، وايضا ضع في اعتبارك أن هذه الرموز لها مدة محدودة وتنتهي صلاحيتها. ونحن نعمل على تحديثها دائما، وإزالة تلك التي لا تعمل وإضافة جديدة عند ظهورها. نظرًا لأنها لا تنتهي صلاحيتها جميعًا في نفس الوقت، فمن الممكن ان لا يعمل بعضها. ولكن لا تقلق سيتم تحديث هذه المقالة باستمرار.

احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا
احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا

اكواد ببجي شدات

  • BIFOZBZE6Q
  • PUBGMOBILENP
  • BPHEZDZV9G
  • BMTDZBZPRD
  • PUBGMCREATIVE
  • SD16Z66XHH
  • R89FPLM9S
  • GPHZDBTFZM24U

استبدال اكواد ببجي موبايل

مجموعة جميلة باللون الوردي وجميلة في قطعة الرأس الوردية BMTCZBZMFS
رمز استرداد الجلد الجليدي الجديد من AKM RNUZBZ9QQ
احصل على مظهر مسدس SCAR-L SD16Z66XHH
مظهر بندقية UMP9 GPHZDBTFZM24U
احصل على 3 دراجات نارية TQIZBz76F

طريقة استرداد الاكواد

  • قم بزيارة  الموقع الرسمي لاسترداد الرمز.
  • أدخل معرف شخصيتك الفريد ورمز الاسترداد ورمز التحقق لإثبات أنك لست روبوتًا.
  • اضغط على استرداد.
  • ستحصل على المكافآت في البريد الإلكتروني الخاص بلعبة الفيديو نفسها.
احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا
احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا

كيفية استرداد أكواد PUBG Mobile

استخدام هذه الرموز بسيط للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

  • افتح PUBG Mobile على هاتفك.
  • على الشاشة الرئيسية، المس صورتك الرمزية في الزاوية اليمنى العليا وستتمكن من رؤية بطاقة اللاعب الخاصة بك.
  • هناك، في المنطقة اليسرى العلوية، سترى بعض الأرقام التي تمثل هويتك. انسخها.
  • انتقل إلى مركز استرداد رمز PUBG Mobile.
  • أدخل المعرف الخاص بك وكابتشا والرمز الذي تريد استرداده.
  • عد إلى اللعبة لتحصيل مكافأتك.
  • سنقوم كل يوم بتحديث هذه القائمة حتى نتمكن من تقديم جميع الرموز الترويجية للعبة. لا تنس أن تتابع موقنا ثقفني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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