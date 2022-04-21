احدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة من الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد هدايا

اكواد ببجي 2022 كما هو شائع في ألعاب الفيديو المحمولة المتوفرة حاليا، فإن PUBG Mobile لديها أيضًا رموز ترويجية مجانية. بفضل هذه المقال، ستتمكن من الحصول على بعض المكافآت داخل اللعبة دون اي مجهود، مثل الجلود أو الأسلحة أو القنابل واللشخصيات او العناصر الأخرى التي ستكون في متناول يديك إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة في هذه المعركة الملكية.

اكواد ببجي 2022

افضل اكواد لببجي موبايل، وايضا ضع في اعتبارك أن هذه الرموز لها مدة محدودة وتنتهي صلاحيتها. ونحن نعمل على تحديثها دائما، وإزالة تلك التي لا تعمل وإضافة جديدة عند ظهورها. نظرًا لأنها لا تنتهي صلاحيتها جميعًا في نفس الوقت، فمن الممكن ان لا يعمل بعضها. ولكن لا تقلق سيتم تحديث هذه المقالة باستمرار.

اكواد ببجي شدات

BIFOZBZE6Q

PUBGMOBILENP

BPHEZDZV9G

BMTDZBZPRD

PUBGMCREATIVE

SD16Z66XHH

R89FPLM9S

GPHZDBTFZM24U

استبدال اكواد ببجي موبايل

مجموعة جميلة باللون الوردي وجميلة في قطعة الرأس الوردية BMTCZBZMFS رمز استرداد الجلد الجليدي الجديد من AKM RNUZBZ9QQ احصل على مظهر مسدس SCAR-L SD16Z66XHH مظهر بندقية UMP9 GPHZDBTFZM24U احصل على 3 دراجات نارية TQIZBz76F

طريقة استرداد الاكواد

قم بزيارة الموقع الرسمي لاسترداد الرمز.

أدخل معرف شخصيتك الفريد ورمز الاسترداد ورمز التحقق لإثبات أنك لست روبوتًا.

اضغط على استرداد.

ستحصل على المكافآت في البريد الإلكتروني الخاص بلعبة الفيديو نفسها.

كيفية استرداد أكواد PUBG Mobile

استخدام هذه الرموز بسيط للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: