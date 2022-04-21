ارتفعت أسعار سيارة بيجو 5008 موديل 2022، اليوم الخميس الموافق 21 أبريل الجاري، وذلك حسب الخارطة السعرة الأخيرة التي أخطر بها وكيل العلامة التجارية شبكة تجاره وموزعيه.

وحسب القائمة السعرية الجديدة لـ سيارات بيجو 2022، قفزت أسعار بيجو 5008 موديل 2022 بنحو 20 ألف جنيه على مختلف الفئات، وبذلك تصل الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 800 ألف جنيه مصري.

وحسب الزيادة الرسمية على أسعار بيجو 5008 موديل 2022 جاءت الفئات بالاسعار التالية:

الفئة الأولى: 665 ألف جنيه، بدلًا من 645 ألف جنيه.الفئة الثانية: 715 ألف جنيه، بدلًا من 695 ألف جنيه.الفئة الثالثة: 790 ألف جنيه، بدلًا من 770 ألف جنيه.الفئة الرابعة: 800 ألف جنيه، بدلًا من 780 ألف جنيه.

وتعتبر تلك الزيادة الثانية على أسعار سيارات بيجو الفرنسية في مصر، علمًا أن الزيادة الأولى تم فرضها بتاريخ 30 مارس الماضي.

مواصفات بيجو 5008 موديل 2022

وتنتمي سيارة بيجو 5008 موديل 2022 إلى شريحة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي متصلة بمحرك توربيني.

كما تبلغ سعة الموتور في السيارة نحو 1.6 لترًا، وينتج قوة تصل إلى 165 حِصانًا، مع عزم دوران 240 نيوتن/ متر.

بينما تنتقل السيارة من وضعية الثبات إلى سرعة 100 كم/ الساعة في غضون مهلة زمنية تُقدر بنحو 9،2 ثواني، علمًا أن المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من ست سرعات.