نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حذف حساب جوجل Gmail نهائيا من الجوال أو جهاز الكمبيوتر في المقال التالي
يمكنك حذف حساب جوجل بخطوات مبسطة لا تأخذ أكثر من دقائق معدودة، ولكن في حال تم حذف Gmail نهائيا لن تتمكن نهائيا من استعادته، فعليك أن تكون متأكد من هذه الخطوة، حيث قد يكون هناك رغبة في حذف حساب جيميل نهائيا ونحن في السطور القادمة سنقوم بشرح مبسط وكامل لطريقة حذف حساب جوجل بكل بساطة.
النتائج المترتبة علي حذف حساب جوجل الخاص بك
- سيتم فقد بياناتك الخاص بحساب جيميل مثل الصور والرسائل.
- لن تتمكن من الدخول على خدمات جوجل كتطبيق جوجل بلاي وبالتالي لن تتمكن من تنزيل البرامج والألعاب.
- لن تصل إلي المحتوي والاشتراكات كاشتراكك في اليوتيوب.
- ستفقد جهات الاتصال الخاصة بك والمخزنة على جوجل.
- كذلك لن تتمكن من الاحتفاظ بالبيانات والصور على جوجل درايف.
- لن تتمكن من استخدام جوجل كروم.
- لن تصل الرسائل الأخيرة التي يرسلها لك الآخرين وسيظهر فشل التسليم.
طريقة حذف حساب gmail نهائيا من الجوال
يمكنك حذف حساب جوجل في أي وقت، ولكن في حالة حذفه فلن تتمكن من استعادته، وإذا كنت مستعد لذلك عليك فقط اتباع الخطوات التالية:
- عليك فتح قائمة الإعدادات الخاصة بجوجل وتسجيل الدخول وإدخال البيانات
- البريد الإلكتروني.
- رقم الهاتف.
- ثم الضغط على متابعة.
- الضغط على تبويب الخصوصية (Privacy&Personalization).
- حذف الحساب.
في الأسفل ستجد أيقونة حذف الحساب قم بالضغط عليها وإدخال كلمة المرور وسيظهر لك تأكيد حذف حسابك نهائياً ستقوم بالاختيار المناسب وحذف الحساب وبعدها ستصل لك رسالة تأكيد من جوجل.
حذف حساب جوجل من الكمبيوتر نهائياً
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر جهاز الكمبيوتر.
- عليك بالدخول إلى الإعدادات والبحث عن البيانات والتخصيص ومن ثم الضغط عليها.
- ابحث في البيانات والتخصيص عن قائمة بعنوان “إعداد خطة لبياناتك” ومن ثم الضغط عليها.
- سيظهر لك قائمة ببيانات قم بالضغط عليها واختيار حذف حسابك.
- بعد حذف الحساب سيطلب جوجل كلمة المرور ستقوم بإدخالها.
- عليك بالاستمرار في هذه العملية ولكن في حالة حذفه الحساب الخاص بك لن تتمكن من الرجوع للبيانات الخاصة به مرة أخري.
حفظ بيانات حساب جوجل قبل الحذف
- لمعرفة بيانات حسابك الخاص بجوجل قبل حذفه عليك فقط بإتباع الخطوات التالية:
- قبل حذف حسابك يتم النقر علي تنزيل البيانات بدل من حذف حسابك.
- بإمكانك اختيار البيانات التي تريد حفظها وتخطي البيانات التي لا تريد حفظها.
- عليك اختيار طريقة للحصول على البيانات خلال البريد الإلكتروني أو علي موقع دروب بوكس.
- يجب الضغط على إنشاء ارشيف.
- لابد من تأمين البيانات أولا قبل حذف الحساب وإلا سيتم حذفها مع البيانات.
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