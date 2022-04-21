نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الإرث النبوي الجديد 2022 نايل سات في المقال التالي
تردد قناة الإرث النبوي الجديد 2022 هي واحدة من أهم القنوات المخصصة لتقديم البرامج الدينية على النايل سات مثل تفسير القرآن الكريم، شرح الأحاديث النبوية وغيرها، كما تقدم قناة الإرث النبوي العديد من الدروس التي تتحدث عن حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى جانب استضافة أبرز علماء الدين الإسلامي في الفقه والتفسير من الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية.
تردد قناة الإرث النبوي الجديد 2022
تحرص قناة الإرث النبوي الفضائية على تقديم الدعوة الإسلامية والفقه والشريعة كما يجب أن تكون وإيصالها بالشكل اللائق من خلال البرامج الدينية على مدار اليوم، ممّا يؤدي ذلك إلى تعزيز التنافس مع القنوات الأخرى في استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية بجودة ممتازة، وقناة الإرث النبوي تغطي مناطق الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، ويتم ضبط التردد الجديد مجانًا وبدون تشفير كما يلي:
- القمر: نايل سات.
- تردد القناة: 11334
- استقطاب أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح خطأ: 6/5
- الجودة: SD
أبرز مقدمو برامج قناة الإرث النبوي
اهتمت قناة الإرث النبوي الجديد 2022 بتقديم أبرز البرامج الدينية عن طريق أفضل المقدمين المميزين في مجال الإعلام من كبار العلماء المُتفقهين في علوم الفقه الإسلامي والشريعة على مستوى العالم العربي نذكر منهم:
- الإعلامي الكبير الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
- الإعلامي الفاضل الشيخ محمد حمادة.
- الإعلامي الجليل دكتور منجد رضوان.
البرامج التي يتم تقديمها عبر قناة الإرث النبوي
سبق القول بأن قناة الإرث النبوي الجديد 2022 من بين القنوات الفضائية التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات التي تساعد على تصحيح الوعي الديني بتوضيح مفاهيم الشريعة الإسلامية وتعاليمها ومناقشة السنة النبوية من خلال باقة مميزة من البرامج الدينية على مدار 24 ساعة، ومن بين هذه البرامج ما يلي:
- برنامج الأضواء.
- برنامج حماس.
- برنامج رحلة ظلال.
- برنامج حبيب أبو بكر.
- برنامج العفاف الاجتماعي.
- برنامج فبذلك يفرحوا.
- برنامج يزكيهم ويعلمهم.
- برنامج آفاق.
- برنامج السيرة النبوية.
- برنامج ليالي العشر.
- برنامج لحظات الحكمة.
- برنامج بريد القلوب.
- برنامج ساعة وصال.
- برنامج شباب الصحابة.
- برنامج بهجة علم.
- برنامج الفتاوى.
- برنامج امتدحهم وعلمهم.
- برنامج رفيق شاب.
- برنامج سيكون سعيدًا.
- برنامج الفرح والإجراءات العلمية.
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