فيسبوك يطرح ميزات جديدة رائعة للتفوق على منصة Clubhouse

في محاولة جديدة من تطبيق فيسبوك على منصة Clubhouse من أجل التفوق، حيث طرح التطبيق ميزات جديدة على المنصة مثل التجربة القصيرة والتي تُسمى Soundbites، حيث أعلنت الشركة مالكة للتطبيق عن العديد من المنتجات الصوتية منها التجربة السبقة، ووصول مدونات صوتية على نظامها الأساسي الرئيسي، حيث أن التجربة “Soundbites” هى مقاطع صوتية قصيرة مبتكرة من أجل التقاط النكات والحكايات وكذلك القصائد ولحظات الالهام والعديد من الأشياء الأخرى.

ميزات فيسبوك الجديدة على Clubhouse

من جانبه أشار رئيس تطبيق فيس بوك “Fidji Simo” من خلال بيان جديد أنه سوف يتم اختبار ميزة “Soundbites” خلال الأشهر القليلة القادمة مع عدد قليل من المبدعين والعمل على تحسين المنتج بمدخلاتهم، وذلك قبل إتاحة الميزة للجميع، وسوف يتابع التعليقات حول تلك التجربة والمنتج الجديد خلال المرحلة القادمة، وذلك في خطوة جادة من الشركة لجذب العديد من العملاء الجدد وتوسيع نشاط التطبيق خلال الفترة القادمة لإرضاء عشرات الملايين من مستخدمي تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وأعلنت الشركة المالكة لتطبيق فيسبوك انه في غضون أشهر قليلة سوف يتمكن المستخدمين من الاستماع إلى البودكاست مباشرة من التطبيق، وذلك سواء أثناء استخدام التطبيق أو عند ما يكون ذلك التطبيق في الخلفية، وسوف يُساعد التطبيق المستخدمين جميع المستخدمين في العثور على ملفات podcast وحلقات جديدة وذلك بناء على اهتمام المستخدم، حيث يحصل المستخدم على ما يردي منه بحسب اهتمام كل منهم على حدة، مما يتبح لهم تجربة جديدة مفيدة وشيقة للجميع خلال المرحلة القادمة.

وأضاف “سيمو” من خلال تصريحات صحفية هامة أن التطبيق سوف يبدأ في اختبار غرف الصوتيات الحية، وسوف تكون متاحة للجميع على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك مع حلول الصيف، وسوف يختبر الفيس، غرف الصوت المباشر في مجموعات، مما يجعل تلك الميزة متاحة لنحو 1.8 مليار شخص يستخدمون المجموعات شهرياً، فضلاً عن الملايين من المجتمعات النشطة على التطبيق، وذلك فضلاً أن الشركة تخطط أيضاً لإصدار Live Audio Rooms على Messenger خلال فصل الصيف، حيث أكدت الشركة أنها تبني مجموعة من أدوات إنشاء الصوت الجديدة.