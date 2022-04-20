تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد  علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، من اكثر الألعاب المفضلة لدى كثير من المستخدمين حول العالم كله لعبه أي فوتبول بيس التي يتم تحديثها منذ سنوات عديدة وتقوم الشركه المنتجة بتنزيل الإصدارات الحديثة من وقت إلى آخر حتى يتمكن جميع الاستمتاع بهذه اللعبة وتسلية أوقاتهم بالألعاب المفضلة لديهم، لهذا يتم الجميع بمعرفة خطوات تحديث هذه اللعبه للحصول على المزيد من الإضافات التي تجعلهم يشعرون بالمرح عند تشغيل هذه اللعبة ويمكن مشاركتها مع الأصدقاء المفضلين نوضح لكم من خلال السطور القادمه طريقة تحديث لعبه أي فوتبول بيس.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يمكن تحديث هذه اللعبه من الهاتف الخاص بك من خلال إتباع بعد الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي،

اولا تقوم بتشغيل لعبه أي فوتبول بيس على الهاتف المحمول الخاص بك حتى تتمكن من تحديثها في الخطوات التالية

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى متجر الخاص بالهاتف وكتابة اسم لعبه أي فوتبول بيس ثم الضغط على المربع البحث.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة رئيسية تتواجد في هذه اللعبة وتقوم بالضغط على كلمة تحديث اللعبة وفي وقت سريع سوف يتم تحديث اللعبة وعندما تقوم بتشغيلها سوف تلاحظ نزول الإصدار الجديد الخاص بهذه اللعبة الأصدقاء المفضلين لك.

تحديث لعبه أي فوتبول بيس على الآيفون

يمكن بكل سهولة تحديث هذه اللعبة على جميع أجهزة الآيفون الحديثة للحصول على الإصدارات الجديدة للإستمتاع أكثر بهذه اللعبة مع الأصدقاء واليكم الخطوات كالاتي،