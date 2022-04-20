نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال كود فري فاير 2022 مركز جارينا لجميع العالم والشرق الاوسط شغال 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة Garena عن كيفية استبدال كود فري فاير وما يكون من خطوات خاصة بهذا الاستبدال الذي ينتج عنه عدد من الأمور الهامة للعبة والمفيدة للاعبين والتي يكون من أبرزها الحصول على المكافئات من الموقع الرسمي للعبة موقع غارينا، اذ يمكن للاعب الدخول في هذا الموقع واتباع الخطوات المبينة من اجل الفوز بالمكافئات والجوائز الذي يمنحها الموقع للاعب بطريقة آمنة.

استبدال كود فري فاير

عملت شركة جارينا من خلال الموقع الرسمي لها Garena free fire على مساعدة اللاعب في الحصول على جوائز عديدة على شكل جواهر ومجوهرات، وأشارت الشركة في هذا الصدد على أن بإمكان اللاعب الفوز بهذه الجوائز عن طريق تغيير أكواد free fire والذي يكون عبر الدخول في الموقع وكتابة الكود المراد استبداله بالطريقة الصحيحة، ثم الانتظار دقائق حتى يتم الاستبدال التلقائي.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

تعمل جارينا على تحديث الكودات باستمرار وذلك من اجل أن تكون هذه الأكواد صالحة للاستعمال وللاستبدال التلقائي والفوز بالجوائز، ومن الأكواد الحديثة للعبة فري فاير ما يتمثل في

كود 245Q MX2M XSZN.

كود QCYC W2X6 KK8L.

وكود DO3M KGUL GG4K,

كود NHBI 6P7M 108Q.

موقع استبدال الكود عربي

موقع جارينا free fire هو موقع استبدال أكواد اللعب بطريقة أمنة، إذا يمكن للاعب بعد التسجيل في مركز غارينا وإدخال الحساب الخاص به من اجل تعريف الموقع باللاعب، القيام بكتابة الكود محل الاستبدال في الفراغات الثلاث الموجودة في الموقع والمخصصة الأكواد، ويجب في هذا الصدد الحرص على كتابة الحروف والأرقام الخاصة بكل كود بطريقة صحيحة من اجل تمكين غارينا من القيام بمهامه.

كود كريمنال فري فاير

تعتبر أكواد كريمنال من الأشياء النادرة والتي تعمل على تمكين اللاعب من الحصول على سكنات غير متوفرة في اللعبة وتساعد على فوز اللاعب بالتدمير والتفجير في ألية حرب جديدة يتمكن من خلالها من الفوز والبقاء حيا، وتنقسم أكواد كريمنال في هذا الصدد إلى لونين الأزرق والأحمر، وفيما يتعلق بكود كريمنال الأحمر يكون منه ما يلي DFXF 5366 XLHR ، EDV5 HFDB GHLJ, أما كود كريمنال الأزرق فانه يتمثل في

30NV 5FSL CWLG، Y4ZR R4DY SGDE ويجب على اللاعب الالتزام بالموقع الرسمي للعبة قارينا من اجل الاستبدال الأمن للأكواد.