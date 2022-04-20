طريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 22 للأندرويد والأيفون بالتعليق العربي

ألعاب فيديو كرة القدم متجددة باستمرار نظراً لشعبيتها الكبيرة. Efootball pes 22 هي نسخة هذا العام من لعبة بيس الأكثر شعبية حول العالم ليبلغ عدد نسخها حتى الآن 18 والتي تعتبر من أشهر الألعاب الخاصة برياضة كرة القدم والتي تم تطوريها بواسطة شركة كونامي اليابانية والتي كانت مخصصة في البداية لمنصة بلاي ستيشن قبل أن تشمل باقي المنصات. إن كنت من محبي لعبة FiFA و لعبة Dream League Soccer فبالطبع أنت من عاشقي لعبة PES ومتابع لكل الإصدارات السنوية للعبة. تم شراء وتنزيل اللعبة ما يزيد عن 500 مليون مرة وهي متاحة على عدد كبير من الأجهزة وفيما يلي نذكر المزيد عن اللعبة بما فيها قائمة الأجهزة المتاحة للعبة PES 22.

الأجهزة المتاح عليها لعبة Efootball pes 22:

أجهزة الكمبيوتر الشخصية و مايكروسوفت ويندوز كذلك أجهزة بلاي ستيشن PS4 أجهزة بلاي ستيشن PS5 إكس بوكس وان إكس بوكس سيرز X / S أجهزة أيفون نظام IOS أجهزة نظام الأندرويد

المواصفات اللازمة لتشغيل لعبة بيس 22 على الكمبيوتر:

معالج بروسيسور انتل core i5 -2300 أو AMD FX-4350 بحد أدنى

رامات ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت بحد أدنى

ويندوز 10 64-bit أو أحدث

مساحة هارد ديسك ذاكرة فارغة على الأقل 50 جيجا بايت

كارت شاشة GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

رامات فيديو 1024 ميجا بايت

Pixel / vertex shader 5.0

مواصفات الجوالات اللازمة لتشغيل تطبيق لعبة Efootball pes 22:

نظام أيفون IOS إصدار 10.0 أو أعلى

نظام Android إصدار 7.0 أو أعلى

مساحة ذاكرة فارغة 2 جيجا بايت على الأقل

ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت أو أكثر

جوالات ذات معالج رباعي النواة 1.5 GHz أو أحدث

قائمة بطولات الدوري والأندية الموجودة في لعبة pes 22:

تم تأكيد وجود هذه البطولات في نسخة Efootball pes 22 بجانب البطولات المتاحة في النسخ السابقة:

الدوري الإيطالي للدرجة الثانية كذلك الدوري الممتاز الروسي الدوري الأمريكي

أما عن الأندية الحقيقية المتاحة فعددها 9 وهي:

برشلونة

أرسنال

بايرن ميونح

مانشستر يونايتد

يوفينتوس

ريفربليت

فلامنجو

كورينثيانز

ساو باولو

طريقة تحميل Efootball pes 22