نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 22 للأندرويد والأيفون بالتعليق العربي في المقال التالي
ألعاب فيديو كرة القدم متجددة باستمرار نظراً لشعبيتها الكبيرة. Efootball pes 22 هي نسخة هذا العام من لعبة بيس الأكثر شعبية حول العالم ليبلغ عدد نسخها حتى الآن 18 والتي تعتبر من أشهر الألعاب الخاصة برياضة كرة القدم والتي تم تطوريها بواسطة شركة كونامي اليابانية والتي كانت مخصصة في البداية لمنصة بلاي ستيشن قبل أن تشمل باقي المنصات. إن كنت من محبي لعبة FiFA و لعبة Dream League Soccer فبالطبع أنت من عاشقي لعبة PES ومتابع لكل الإصدارات السنوية للعبة. تم شراء وتنزيل اللعبة ما يزيد عن 500 مليون مرة وهي متاحة على عدد كبير من الأجهزة وفيما يلي نذكر المزيد عن اللعبة بما فيها قائمة الأجهزة المتاحة للعبة PES 22.
الأجهزة المتاح عليها لعبة Efootball pes 22:
- أجهزة الكمبيوتر الشخصية و مايكروسوفت ويندوز
- كذلك أجهزة بلاي ستيشن PS4
- أجهزة بلاي ستيشن PS5
- إكس بوكس وان
- إكس بوكس سيرز X / S
- أجهزة أيفون نظام IOS
- أجهزة نظام الأندرويد
المواصفات اللازمة لتشغيل لعبة بيس 22 على الكمبيوتر:
- معالج بروسيسور انتل core i5 -2300 أو AMD FX-4350 بحد أدنى
- رامات ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت بحد أدنى
- ويندوز 10 64-bit أو أحدث
- مساحة هارد ديسك ذاكرة فارغة على الأقل 50 جيجا بايت
- كارت شاشة GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790
- رامات فيديو 1024 ميجا بايت
- Pixel / vertex shader 5.0
مواصفات الجوالات اللازمة لتشغيل تطبيق لعبة Efootball pes 22:
- نظام أيفون IOS إصدار 10.0 أو أعلى
- نظام Android إصدار 7.0 أو أعلى
- مساحة ذاكرة فارغة 2 جيجا بايت على الأقل
- ذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت أو أكثر
- جوالات ذات معالج رباعي النواة 1.5 GHz أو أحدث
قائمة بطولات الدوري والأندية الموجودة في لعبة pes 22:
تم تأكيد وجود هذه البطولات في نسخة Efootball pes 22 بجانب البطولات المتاحة في النسخ السابقة:
- الدوري الإيطالي للدرجة الثانية
- كذلك الدوري الممتاز الروسي
- الدوري الأمريكي
أما عن الأندية الحقيقية المتاحة فعددها 9 وهي:
- برشلونة
- أرسنال
- بايرن ميونح
- مانشستر يونايتد
- يوفينتوس
- ريفربليت
- فلامنجو
- كورينثيانز
- ساو باولو
طريقة تحميل Efootball pes 22
- في البداية الـاكد من إتصال الجوال بشبكة انترنت قوي.
- ثم الدخول إلي متجر تطبيقات أبل ستو أو جوجل ستور.
- ثم الضغط علي صندوق البحث في الأعلي والبحث عن أسم اللعبة.
- بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجوار اللعبة.
- بعد إكتمال التحميل تقوم بفتح اللعبة وإنشاء ملف اللاعب الخاص بك وبداية اللعب.
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