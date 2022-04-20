طريقة تحميل gta liberty city stories جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد والايفون

إصدار gta liberty city stories من سلسلة ألعاب الأكشن والمغامرات جتا. نعرض في هذا المقال أهم مميزات هذه النسخة و خطوات تثبيتها على جوال أيفون أندرويد بسهولة. سلسلة ألعاب الفيديو Grand Theft Auto هي واحدة من أشهر ألعاب العصابات والقتال في عالم ألعاب الفيديو. ومع النجاح المستمر للألعاب استمرت شركة Rockstar المطورة للعبة في إصدار نسخ جديدة من اللعبة لها جميعاً نفس الطابع ولكن تختلف قصتها من نسخة لأخرى مثل جراند ثيفت أوتو فايس سيتي وجراند ثيفت أوتو سان اندرياس. في السطور القادمة سنعرف قليلاً عن قصة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز وما يميزها بجانب خطوات تثبيتها على هواتف أيفون وأندرويد بسهولة.

عن لعبة gta liberty city stories:

تدور أحداث هذه اللعبة في مدينة خيالية تدعى ليبرتي سيتي والتي تشبه إلى حد كبير مدينة نيويورك الأمريكية والتي تتكون من مجموعة من الجزر. كل ذلك يدور في ولاية نيو جرينزي والتي تشير إلى ولاية نيو جيرسي في السبعينيات.

يقوم بطل اللعبة توني سيبرياني باستغلال الفوضى العارمة في المدينة والفساد الاجتماعي والسياسي من أجل القيام بالجرائم التي تمكنه من الفوز بثقة عائلة ليون الإجرامية العريقة في المدينة وذلك من خلال تنفيذ مهام السرقات والقتل وغيرها.

مميزات نسخة gta liberty city stories من سلسلة جتا:

مجموعة كبيرة من الأسلحة والسيارات والمركبات الحديثة إمكانية قيادة المركبات من المنظور العادي أو منظور القيادة رسومات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وجرافيكس معدل ومطور تحكم أدق لأزرار وأذرع أجهزة اللعب خاصية اللمس أصبح أكثر حساسية واستجابة للأوامر حفظ البيانات عن طريق rockstar social club ليتمكن اللاعب من الاستمرار من مكان التوقف أو من أي جهاز آخر اللعبة متوفرة في 7 لغات على رأسها اللغة الانجليزية

خطوات تنزيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الجوال:

تطبيق اللعبة متاح على المتاجر الخاصة بالجوالات ويمكن تنزيله بسهولة في عدة خطوات وهي: