نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تشحن كوينز بيس 2021 مجانا 4000 كوينز وشراء ايكون مومنت بيس 2021 مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تشحن كوينز بيس 2021 مجانا ، السؤال السابق الذي يشغل الكثير من محبي اللعبة لدخولهم في عالم من المنافسة في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. حيث كوينز بيس 2021 موبايل مجانا يعتبر من الأمور المهمة جدا في اللعبة. كما أن الكوينزات هي تعتبر أكثر من منتصف اللعبة لأن من خلالها يتم شراء ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. لتقوية أداء فريق المستخدم حيث تعطيك الكوينزات لاعبين من الطراز المتميز في التسديد والسرعة والتمرير. واليوم وبدون أي برامج يتم تحميلها سوف نسرد لكم أعزائي محبي اللعبة كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. من خلال طريقتين رسميتين من داخل اللعبة. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي الفقرات التالية للشحن.

كيف تشحن كوينز بيس 2021 مجانا

هناك طريقتين على مدار الشهر يمكن من خلالهم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 4000 كوينز مجانية. وهي طريقة يومية والطريقة الأخرى على مدار الأسبوع. والطريقة الأولى هي عبارة عن هدايا بيس الأسبوعية. والتي يتم فيها خيارك هدية GP أو الكوينز المجاني اليومي. ومن خلال خيار المستخدم للكوينز يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بشكل يومي بعدد 10 كوينزات لمدة 5 أيام وفي اليوم السادس من الأسبوع يتم تحصيل 20 كوينز واليوم السابع 30 من الكوينزات. وبالتالي يفوز المستخدم في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل على 100 كوينز أسبوعية كما سيتم التحصيل الشهري على 400 كوينز مجانية.

كوينز بيس 2021 موبايل مجانا

كيف تشحن كوينز بيس 2021 مجانا ؟. من خلال المباريات الأسبوعية وتعد هذه الطريقة هي الأسهل والأسرع ولكن تحتاج بعض مهارات اللعبة للوصول السريع إلى شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا وشراء ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. وذلك من خلال المباريات الأسبوعية في أيقونة الأون لاين MATCH DAY. كما يتم إطلاق منافسات يوم الاثنين والجمعة من الاون لاين ويتم الفوز بعدد من المباريات ويتم من خلالهم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بعدد 800 كوينز أسبوعي وشهري يصل إلي 3200 كوينز. وينصح عند لعب مباريات إي فوتبول بيس 2021 موبايل بخيار فريق يكون به عدد كبير من لاعبيه في فريقك الذي تم بناؤه. وذلك ليتم تسريع عملية الفوز بالكوينز.

والآن تهانينا عزيزي المستخدم لقد عرضنا لك كيف تشحن كوينز بيس 2021 مجانا. من خلال اللعبة والحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. كذلك الطريقتين السابقتين تصل فيهم إلى 3600 كوينز وهنا باقي 400 كوينز ويتم الحصول عليهم من خلال أيقونة SCOUT. كلما أضفت لاعب SCOUT في فريقك يتم إضافة كوينزات مجانية أكثر. والآن نتمنى لكم منافسة ممتعة مليئة بالتشويق. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.