نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال كود فري فاير قارينا الرسمي وأحدث اكواد فري فاير 2022 الغير مستعملة في المقال التالي
موقع استبدال كود فري فاي الرسمي وأحدث اكواد فري فاير الموقع الرسمي Garena، يستمتع اللاعب بعدد من كودات اللعبة التي تمنح اعداد من المميزات للاعب بعد شحن كود Free Fire المقدم من الموقع الرسمي جارينا، والذي يكون عن طريق ادخال الكود الذي يحتوى على رموز معينة تجمع ما بين الاحرف الصغيرة والكبيرة وبين الارقام معا كي تعمل على تكوين كودات يتمثل كل مها في عدد 3 من هذه الرسوم والتي يجب ادخالها في الفراغات الثلاث المخصصة لها في موقع الشحن غارينا الرسمي.
استبدال كود فري فاير
يتطلب كود فري فاير للشحن استجابة اللاعب للدخول الى موقع غارينا، هذا الموقع الالكتروني الخاص بشركة جارينا Garena Free Fire لشحن اللعبة والتي تعتبر المسئول الوحيد عن اللعبة من حيث الانتاج والاصدار ومتابعة حسابات اللاعبين من الاضرار او حدوث اي مشاكل احتيال او سرقة لهذه الحسابات، وهناك العديد من كودات الشحن اللازمة للحصول على الجواهر وعملات الشراء.
كود استبدال المكافآت فري فاير
هناك العديد من الكودات التي تعمل على استبدال المكافئات في لعبة فري فاير يكون منها مايلي:
- كود 245Q MX2M XSZN، كود QCYC W2X6 KK8L.
- أيضا يوجد كود DO3M KGUL GG4K، كود NHBI 6P7M 108Q.
- كود WVIM DB4Z NYR1، كود 6116 2OWA 6T7V.
- يوجد أيضا كود Z5HB 93OL KWOX، كود PALE HNSA JSYF.
موقع استبدال الكود الجديد
لقد اعلنت شركة جارينا في صدد استبدال اكواد فري فاير بعض التعليمات وهي:
- على ان ينبغي للاعب بعد الدخول في موقع غارينا عبر الانترنت والتسجيل به.
- العمل على ادخال الرمز الذي يريد استبداله من اكواد فري فاير.
- ثم ادخال هذا الرمز الذي يتكون من ثلاث نقاط منفصلة.
- تحمل كل منها المزيد من الاحرف والارقام في الاماكن الصحيحة لها بالموقع.
- ثم الضغط على كلمة استمرار واسترداد حتي يتمكن غارينا من مباشرة عمله.
موقع استبدال الكود فري فاير 2022
- يستطيع اللاعب الفوز بكافة ما يحتاج اليه من عملة اللعبة واكثر.
- وذلك من خلال التسجيل في الموقع الرسمي فري فاير والمتمثل في موقع غارينا.
- ثم القيام بالخطوات المعلنة لهذا الشحن من ادخال علم الدولة والكود التابع لها وأيضا عدد الجواهر المطلوبة.
- ثم اتمام عملية الشراء بالفيزا البنكية او عبر رصيد الهاتف.
- وذلك كي تصل الجواهر المطلوبة الى رصيد اللاعب في حساب اللعبة بطريقة تلقائية.
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