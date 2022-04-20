نظام نور .com رابط الموقع. يقدم موقع نظام نور إمكانية استخراج نتيجة الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣ هجرية، وإمكانية استخراج نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما يسمح نظام نور لأولياء الأمور بإمكانية الدخول عبر الموقع، وتسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي للمستخدم، من خلال قيام ولي الأمر بإدخال البيانات المطلوبة، وأيضاً وفقا الصلاحية الممنوحة له، ومن ناحية أخرى فقد تم الإعلان عن الخطة الزمنية لبدء تسجيل الطلاب في الصف الأول الإبتدائي بنظام نور التعليمي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣.

نظام نور .com رابط الموقع

كما صرحت وزارة التعليم بالسعودية عن طريقة وكيفية معرفة نتيجة الطلاب والطالبات وفقا لنظام نور التعليمي، حيث يمكن لولي الأمر من تسجيل الدخول عبر نظام نور برقم الهوية او من خلال السجل المدني، حيث يمكن لولي الأمر من العثور على النتيجة بكل سهولة عن طريق كتابة رقم الهوية او رقم السجل المدني ثم كتابة رمز التحقق المسجل من أربع أرقام، بعد ذلك الضغط على كلمة بحث ثم سيرسل لك النظام رساله حتي تتمكن من استكمال باقي الخطوات، بعد ذلك عليك كتابة الرمز داخل الايقونة وسيتم عرض النتائج .

رابط نظام نور التعليمي لأولياء الأمور ١٤٤٣

من المقرر البدء في تسجيل الطلاب للصف الاول الابتدائي وفقا للخطة الزمنية المحددة لهذا العام بداية من يوم ١٦ من رمضان الحالي ١٤٤٣هجريه، ويمكن لمن يرغب في التسجيل الدخول عبر الرابط التالي؛ noor.moe.gov.sa.

علي ان يستمر التسجيل في المدارس الحكومية لتحفيظ القران الكريم حتي يوم ٢٣ من رمضان الحالي.

من المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج بعد الانتهاء من اعتماد النتيجة لجميع المراحل التعليمية، وسيتم نشر نتائج الطلاب عبر الرابط ويمكن لأولياء الأمور من معرفة النتيجة باستخدام رقم الهوية.