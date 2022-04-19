نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة بيس 2022 موبايل الموعد الرسمي للنزول وداعا بيس 2021 وأهلا PES 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة بيس 2022 موبايل ، تستعد شركة كونامي بشكل رسمي لإطلاق الإصدار الرسمي لها إي فوتبول بيس 2022 موبايل. بعد طول انتظار أكثر من 6 أشهر. حيث قامت كونامي الفترة الماضية بتطوير اللعبة لتكون على أكمل وجه لها. وذلك لإرضاء عشاق اللعبة حول العالم حيث الجميع يتساءل متى يتم نزول PES 2022 موبايل. ومع زيادة الأعداد الهائلة الذين يسألون السؤال السابق. انتشرت أخبار مضللة على مواقع إلكترونية متخصصة في برمجة الألعاب بأن اللعبة متوفرة من خلالهم. ولكن حتى الآن اللعبة تحت التطوير من كونامي. لذلك نحن نحذر من هؤلاء الذين يضللون الزائر. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم موعد نزول بيس 2022 موبايل رسميا وبالدليل والصور. كذلك سنعرض لكم طريقة تحميل بيس 2022 موبايل بطريقة رسمية. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

موعد نزول تحديث لعبة بيس 2022 موبايل

من المقرر نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والايفون وأنظمة الهواتف المختلفة. في شهر أكتوبر 2021 وهو الموعد الرسمي والسنوي لنزول نسخ بيس. بعد ذلك قامت كونامي بالتأجيل وأطلقت رسالة على موقعها الرسمي بأن اللعبة ستكون متاحة الربيع المقبل أي الشهور الحالية. قبل 20 من مايو 2022. وهنا يأتي دورنا حيث لدينا تسريب مؤكد ومؤكد من داخل الإصدار الحالي 2021. حيث يمكنك الدخول على النسخة الحالية للتعرف على موعد نزول eFootball PES 2022 mobile. وذلك من خلال الفقرة التالية.

موعد نزول بيس 2922 موبايل

بالدليل موعد إطلاق تحديث لعبة بيس 2022 موبايل بالأسم الجديد إي فوتبول 2022 موبايل بدون كلمة بيس الذي سيتم إزالتها منذ ذلك الإصدار. حيث يمكن التأكد من الموعد من خلال النسخة الحالية وذلك من خلال الخطوات التالية.

أولا فتح الإصدار الحالي.

الضغط على علامة عربة التسوق أعلى يمين الصفحة.

ثم الدخول على أيقونة نقاط اللعبة.

كذلك الضغط على أيقونة اللاعبين المتاحين شراؤهم بالنقاط. سوف نجد أن نهاية صلاحية هؤلاء اللاعبين يوم 28 من أبريل المقبل ولا يمكن نزول بدلا منهم في الإصدار الحالي لأن صلاحيتهم تتعدى 3 أشهر. وبذلك ستكون اللعبة متاحة بعد الربيع. ولكن الحقيقة أن لعبة PES 2022 موبايل ستكون متوفرة يوم 28 أبريل 2022 الحالي. كذلك بكج نجوم العالم نهاية هذا البكج يوم الأربعاء المقبل 27 من أبريل أي من يوم 28 أبريل سيكون هناك تحديث جديد للإصدار الجديد إي فوتبول بيس 2022 موبايل.

طريقة تحميل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد

ليس من الصعب الحصول على طريقة تحميل بيس 2022 موبايل على جميع الأنظمة حيث سيكون تحديث لعبة بيس 2022 موبايل متاحا على المنصات الرسمية المختلفة حسب دعم كل جوال للعبة. وسيتم الحصول على إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من خلال جوجل بلاي. حيث يمكن الدخول على جوجل بلاي والبحث عن إي فوتبول بيس 2022 موبايل. ثم الضغط على تثبيت أو تحديث. كما يمكن الدخول يوم الخميس 28 أبريل على النسخة الحالية 2021 وسوف يتم ظهور رسالة بها زر تحديث اللعبة. نقوم بالنقر على هذا الزر وننتظر قليلا حتى يتم تنزيل eFootball PES 2022 mobile بنجاح.

وهنا قد وصلنا لنهاية موعد نزول تحديث لعبة بيس 2022 موبايل. كذلك طريقة تحميل بيس 2022 موبايل. نتمنى لكم الدخول في عالم من المنافسة الممتعة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.