نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة فري فاير max للكمبيوتر والاندرويد من الموقع الرسمي Garena وخطوات التشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فري فاير max جارينا آخر إصدار، تعتبر لعبة Free Fire max احدث ما قامت بإصداره شركة غارينا المنتجة للعبة، اذ تعمل هذه الشركة على التطوير من عناصر اللعب في هذه اللعبة القتالية التي تمثل اجمل العاب الرويال حرب، وفي هذا الصدد فقد عملت Garena على مشاركة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم ما يحبون من القتال وفقا لقواعد اللعبة، مع إتاحة الفرصة لكل منهم مشاركة الأصدقاء في اللعب، بالإضافة الى المساحات الترفيهية التي يمكن أن يصنعها اللاعب مع أصدقاءه في داخل اللعبة.

فري فاير max

تعتمد فكرة لعبة فري فاير max على وجود عدد من الفرق في داخل جزيرة واحدة يتصارعون فيما بينهم من اجل البقاء، اذ تم إنزال هؤلاء الفرق مجتمعة من على متن طائرة بدون تعريفهم باي من المخاطر التي يمكن أن تواجه كل منهم، وعلى اللاعب في هذا الصدد المكافحة والقتال بكافة السبل من اجل لقمة العيش والبقاء حيا سواء منفردا او مع فريقه الذي نزل معه على سطح تلك الجزيرة النائية، ولشحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي جارينا.

تثبيت فري فاير max اخر إصدار

من اجل إتمام اللعبة بنجاح لابد للاعب أن يبقي منفردا في الجزيرة، وعلى هذا فان له اتباع كافة الوسائل التي تعمل في صدد محاربة كافة القوة العدائية والأعداء من الفرق الأخري ومن فريقه ايضا الذي نزل معه في ساحة القتال من اجل أن يبقى حيا في هذه اللعبة رويال حرب الشهيرة، وفي سبيل ذلك للاعب الاستفادة من عدد من الأمور داخل اللعبة يكون منها تقنية firelink، ولاستبدال اكواد فري فاير.

خطوات تشغيل لعبة فري فاير

الموقع الرسمي لشحن جواهر فري فاير Garena، كما يتطلب تشغيل free fire Max عدد من المتطلبات التي تتمثل في:

الدخول الى تطبيقات جوجل بلاي.

كما أن حجم اللعبة يتباين مع ما يكون من تباين حجم الجهاز.

كذلك جهاز يعمل بنظام اندرويد 4,1 والأحدث.

الإصدار الحالي للعبة يتمثل في 2,70,0 .

ولذلك عمليات تثبيت اللعبة وصلت لأكثر من 100,000,000

تشغيل free fire max من جوجل

يعتبر جوجل من اكثر المواقع الإلكترونية التي يمكن عن طريقها تثبيت الألعاب.

اذ يمكن العمل على تثبيت لعبة فري فاير عن طريق الدخول الى العاب جوجل والضغط على كلمة تثبيت.

كذلك يجب اتباع خطوات هذا التثبيت علي هاتفك الاندرويد والاستمتاع باللعب المتواصل بدون تقطيع.

بينما الاستعانة في هذا الصدد بشبكة إنترنت قوية من اجل تمام التثبيت واللعب.

Free fire MAX 2022

كما يمكن تثبيت لعبة فري فاير max ايضا من خلال الدخول الى موقع جارينا الرسمي وتثبيت اللعبة بكتابة البيانات المطلوبة والتحميل على أساس امن ينبع من الموقع الرسمي للعبة والاستعدادات الذي يقوم بها فهذا الصدد من سرية الحساب والبيانات والعمل القانوني للتثبيت، لاكواد فري فاير 2022 من قارينا الرسمي.