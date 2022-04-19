نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد من شركة آبل تعرف الآن على سعر iPhone 14 Pro Max في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ايفون 14 برو ماكس المختلفة والمميزة التي يأتي بها الهاتف الجديد من شركة آبل. والذي يبحث عنها الكثيرين وينتظرها بشغف الملايين من محبي هواتف شركة آبل العالمية. حيث يعتبر هذا الهاتف الجديد هو تطوير لهاتفها السابق ايفون 13 برو ماكس الذي حقق نسبة مبيعات عالية جدا. حصل هذا الهاتف على معالج قوي جدا وهو معالج Apple A16 Bionic وهو واحد من أفضل وأقوي المعالجات من حيث السرعة والأداء. هذا بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس. كما يوجد المميزات الكثيرة التي حصل عليها الجوال فدعونا نتعرف على مواصفات iPhone 14 Pro Max وسعرة في الأسواق.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

تقوم شركة آبل بإطلاق هواتف حديثة بشكل مستمر لإرضاء مستخدميها من جميع أنحاء العالم. لذلك قررت إصدار نسخة حديثة من هواتفها وهو هاتف ايفون 14 برو Max الذي كان له النصيب الأكبر في الحصول على التطويرات والتحديثات والتعديلات التي تمت إضافتها لها. مما أثار دهشة الكثيرين وشغفهم نحو معرفة مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد. وهذه هي المواصفات بالكامل :

يدعم الهاتف خاصية الاتصال القريب المدي ( NFC ).

أبعاد الهاتف هي 160.8 × 78.1 × 7.7 .

كما يأتي الهاتف بوزن 240 جرام.

الهاتف يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع وأيضا الجيل الخامس.

تم استخدام أجود أنواع الخامات في تصنيع هاتف ايفون 14 برو ماكس . فهو يأتي من واجهة زجاجية من زجاج الغوريلا. وظهر الهاتف من الزجاج مع إطار من التيتانيوم.

. فهو يأتي من واجهة زجاجية من زجاج الغوريلا. وظهر الهاتف من الزجاج مع إطار من التيتانيوم. الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي 6 متر ولمدة نصف ساعة.

كما يدعم الهاتف خدمات الدفع عن طريق الماستر كارد والفيزا كارد.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD . بمساحة 6.7 بوصة.

يتوفر iPhone 14 Pro Max بأربع إصدارات مختلفة من المساحة التخزينية وهي كالتالي : الإصدار الأول سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا رام. أما الإصدار الثاني فهو يأتي بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام. كما يأتي الإصدار الثالث بسعة 1 تيرا بايت مع اكرة عشوائية سعة 12 جيجا رام. والإصدار الرابع يأتي بسعة 2 تيرا بايت مع ذكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام.

بأربع إصدارات مختلفة من المساحة التخزينية وهي كالتالي : كذلك يأتي ايفون 14 برو ماكس بكاميرا خلفية رباعية وهي كالأتي : الكاميرا الأولي تدعم المثبت البصري OIS. والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا. والثالثة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل. أما الكاميرا الرابعة في مسئولة عن عمل البورتريه والعزل تسمي النمط الليلي. كما تدعم ليد فلاش مزدوج.

بكاميرا خلفية رباعية وهي كالأتي : تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية يأتي بجودة ال4K.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي مزدوجة تأتي الكاميرا الأولي بدقة 16 ميجا بكسل. أما الكاميرا الثانية فهي SL 3D لعمل العزل. كما تدعم خاصية بصمة الوجه ( FACE ID ).

مميزات ايفون 14 برو ماكس

كما ذكرنا لكم أن مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد حصلت على الكثير من المميزات القوية فدعونا نتعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة. وهي كالتالي :

يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف.

يأتي الهاتف بخاصية الواي فاي التي تدعم الكثير من الترددات. مع غلى خاصية HOTSPOT.

يدعم خاصية الGPS لتحديد الموقع الجغرافي.

السماعات الخارجية تأتي من نوع ستيريو.

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 وات لشحن الهاتف في غضون 40 دقيقة. كما تدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقوة 20 وات.

تعمل البطارية لمدة تصل إلى 30 ساعة في تشغيل الفيديوهات. وتشغيل الصوتيات لمدة تصل إلى 1000 ساعة.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض والذهبي والفضي.

سعر iPhone 14 Pro Max

يبحث الكثير من الأشخاص عن متى ينزل ايفون 14 برو Max ؟ وأيضا عن سعر الهاتف لذلك وفرنا لكم سعر الهاتف في الأسواق وهي كالتالي :

سعر الهاتف عالميا للنسخة 256 جيجا بايت هو 1099 دولار أمريكي. أما نسخة 512 جيجا بايت فهي بسعر 1200 دولار أمريكي. ونسخة 1 تيرا هي بسعر 1400 دولار أمريكي.

بلغ سعر ايفون 14 برو Max في مصر لنسخة 256 جيجا بايت نحو 24000 جنيه مصري. ونسخة 512 جيجا نحو 28000 جنيه مصري.

لنسخة 256 جيجا بايت نحو 24000 جنيه مصري. ونسخة 512 جيجا نحو 28000 جنيه مصري. كما بلغ سعر ايفون 14 برو Max في السعودية للنسخة 256 جيجا نحو 5100 ريال سعودي. ونسخة 512 جيجا بلغ سعرها نحو 5700 ريال سعودي.

للنسخة 256 جيجا نحو 5100 ريال سعودي. ونسخة 512 جيجا بلغ سعرها نحو 5700 ريال سعودي. وسعر نسخة 256 جيجا في الإمارات بلغ سعرها نحو 4700 درهم إماراتي. ونسخة 512 جيجا بلغ سعرها نحو 5120 درهم إماراتي.

كانت هذه هي مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذي تم الإعلان عنها حتي الآن من شركة آبل العالمية الرائدة في صناعة الجوالات. فنرجو منكم متابعتنا دائما لمعرفة كل ما هو جديد عن هواتف آبل.