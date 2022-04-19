سعر سهم الشركة السعودية لتمويل المساكن اليوم

في بيان هام كشفت تداول السعودية عن سعر سهم الشركة السعودية لتمويل المساكن في السوق الرئيسية، التي من المنتظر إدراج أسهمها بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق العشرين من شهر أبريل ٢٠٢٢م، الموافق التاسع عشر من شهر رمضان ١٤٤٣ه‍، كما أعلنت تداول من خلال الموقع الرسمي لها بأنه سوف يتم إدراج وبداية تداول أسهم الشركة برمز يُعرف (١١٨٣)، وبالرمز الدولي (SA15HG50IFH7 ).

ما هو سعر سهم الشركة السعودية لتمويل المساكن

كما تجدر الإشارة بأن حدود التذبذب السعرية اليومية للشركة السعودية تكون (+/-٣٠٪)، وذلك مع تطبيق حدود محددة للتذبذب السعري عند (+/-١٠٪)، مع العلم بأنه سوف يتم تطبيق تلك الحدود في موعد أقصاه ثلاثة أيام فقط، وبدءًا من اليوم الرابع للتداول سوف يتم رجوع ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+١٠٪)ومن الجدير بالذكر أنه في اليوم السابع والعشرين من شهر مارس السابق ولفترة وصلت إلى ثلاث ايام فقط، حدث اكتتاب الأفراد في حوالي ثلاث ملايين سهم بالسعودية للتداول بنسبة ١٠٪ من إجمالي أسهم الشركة، وكان سعر سهم الشركة السعودية لتمويل المساكن وصل إلى سعر عشرين ريال سعودي فقط للسهم الواحد.

نبذة مهمة جدا عن الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية هي شركة سعودية مساهمة تم إنشاؤها في عام ٢٠٠٧م، في مدينة الرياض عاصمة السعودية كما أنها حصلت وبشكل رسمي على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي، من أجل استطاعة ممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة دون أي حائل تعيقها، ومن المشار إليه أن الشركة السعودية لتمويل المساكن تحوي فرعين أساسيين متواجدين في مدينة جدة، والخبز، أما عن أهم أنشطتها ما يلي: