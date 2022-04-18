خلال دقائق.. كيفية استعادة حسابك المخترق على واتساب بـ5 خطوات بسيطة

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على توفير ميزة التشفير بين الطرفين، مما يجعل من الصعب لأي طرف خارجي التجسس بين طرفي الرسائل على تطبيق الدردشة الفورية، وعلى الرغم من التشفير القوي الذي أكد عليه التطبيق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يوجد بعض الرسائل الخبيثة والخطيرة التي تستهدف التطبيق من أجل الاختراق وسرقة الحسابات والمعلومات السرية والحساسة الخاصة بالمستخدمين، وسوف نقدم لحضراتكم بعض النصائح من أجل المحافظة على الخصوصية وسرية الحساب.

خطوات استعادة حسابك المخترق على واتساب

يحاول المتطفلين والهاكرز الدخول إلى التطبيق من خلال الوصول إلى رمز التحقق المكون من 6 أرقام، والذي يتم استخدامه كلمة مرور لمرة واحدة من أجل التسجيل ودخول الحساب، وسوف يؤدي إعطاء شخص ما رمز التحقق الخاص بك إلى اختراق تطبيق الدردشة الفوري الخاص بك، والحصول على جميع البيانات الحساسة الموجودة على التطبيق بحسب ما نشرته صحيفة Indian Express.

يوجد بعض الخطوات الهامة والبسيطة التي يمكنك من خلالها استعادة حساب تطبيق واتساب المسروق أو المخترق، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية بنفس الترتيب:

يجب أولاً تسجيل الخروج من جميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتي عليها حسابات WhatsApp Web.

ضرورة غلق جميع التطبيقات الخاصة بك لمنع دخول الأشخاص الغير معروفين من الوصول للتطبيقات.

يجب عدم مشاركة رمز تنشيط WhatsApp المكون من ستة أرقام، حيث انه في حالة إدخال الأرقام التي جاءت على الهاتف الخاص بك من خلال رسالة، فإنك بذلك تُخاطر كثيراً وقد يؤدي غلى اختراق الحساب، وإذا فعلت عليك فوراً إبلاغ واتساب من خلال [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك.

في حالة التأكد من اختراق حسابك بالفعل، يجب عليك إلغاء تنشيط الحساب عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected]، وسوف يتم حذف الحساب بشكل تلقائي إذ لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يوماً.

يمكنك بعد ذلك إعادة تنشيط نفس الرقم الخاص بـWhatsApp على حساب مختلف بمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب التنشيط سوف يرسل لك التطبيق رمزاً مكون من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله فوراً وبمجر إدخال الرمز سوف يتم تسجيل خروج المخترق بشكل تلقائي من حسابك.

يمكنك تشفير حساب WhatsApp برقم سري من خلال فتح التطبيق ثم الدخول على إعدادات، ثم الحساب، وبعدها يجب على المستخدم التحقق من خلال خطوتين ثم كتابة رمز مكون من 6 أرقام والضغط على تأكيد، وعند فتح التطبيق سوف يطلب منك إدخال الرقم.