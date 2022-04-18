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عمر شويل - جدة ميزة مخفية لتسريع أداء الألعاب في هواتف سامسونج وشاومي بطريقة مضمونة 2022، أصبحت الألعاب جزء لا يتجزأ من الهاتف فلا يوجد أفضل منها لقضاء وقت الفراغ مع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يُلاحظ حدوث تهنيج وتقطيع في بعض هواتف أندرويد أثناء إستخدام الألعاب، لذا يبحث كل عشاق الألعاب من مستخدمي هواتف الاندرويد الي طريقة للحصول على أداء مثالي 100% للهاتف عند إستخدام الألعاب، بالإضافة إلى أداء مثالي 100% من معالج الرسوميات، لذا نتناول اليوم أفضل طريقة لتسريع أداء الألعاب في هواتف الأندرويد.

تسريع أداء الألعاب في هواتف أندرويد

يحتوي كل هاتف على معالج و بطاقة رسوميات، وتعتبر بطاقة الرسوميات هي المسئولة عن الجرافيكس سواء كانت للصور أو الألعاب، وفي المعتاد تحصل هذه الألعاب على أداء متوسط او اقل من المتوسط، بعتبر حال معالج الرسوميات هو نفسه كارت الشاشة في أجهزة الكمبيوتر، ومن الطبيعي أن يحصل على جزء من السوفت وبير و جزء من كارت الشاشة حسب الجهاز ويقدم اداد متوسط كذلك، لذا لكي نتمكن من الحصول على أفضل أداء للألعاب تقوم بوضعها على كارت الشاشة و تلاحظ فارق كبير في أداء الألعاب للأفضل، وهذا الأمر سوف نقوم بتطبيقه على هواتف الاندرويد عن طريق تجربتي الأولى في هاتف سامسونج و الثانية في هاتف شاومي.

تسريع معالج هواتف سامسونج

تم تجربة تلك الميزة على جهاز سامسونج A52S، ويمكنك تطبيقها على جميع هواتف سامسونج لتسريع أداء الألعاب بالنسبةلنظام التشغيل أندرويد بكافة الإصدارات، لكي تتمكن من تفعيل ميزة افضل أداء للألعاب كل ما عليك هو التوجه إلى الاعدادات ثم تظهر خيارات عدة يتم النقر على حول الهاتف، ثم تظهر خيارات معلومات الحالة، معلومات قانونية، معلومات البرنامج و معلومات البطارية، يتم النقر على معلومات البرنامج ثم يتم النقر على رقم الإصدار.

بالرجوع الي القائمة السابقة يظهر خيار جديد وهو خيارات المطور يتم النقر عليه، ونبحث عن خيار برنامج تشغيل الرسوميات يتم النقر عليه ونجد ان الاعدادات تتعين على افتراضي بشكل عام لكافة التطبيقات، يتم البحث عن اللعبة التي تريد الحصول فيها على أداء 100% من معالج الرسوميات والنقر عليها، ثم النقر على خيار System Graphics Driver حتى تعمل فقط على معالج الرسوميات و تحصل على أداء مثالي للعبة على هاتفك الاندرويد.

أداء مثالي للألعاب في هواتف شاومي

تم تجربة هاتف شاومي K14 وهذه الطريقة يمكنك تفعيلها على جميع هواتف شاومي بكافة الإصدارات، كل ما عليك هو التوجه الي الاعدادات ثم النقر غبي حول الهاتف لتفعيل خيارات المطور، حيث يتم النقر على إصدار Miui والرجوع الي القائمة السابقة تظهر في الاعدادات الإضافية خيارات المطور يتم النقر عليها، يتم البحث عن خيار الاعدادات المفضلة لبرنامج تشغيل الرسوميات ويتم النقر عليه، ثم نجد ان كافة التطبيقات تعمل بشكل تلقائي كذلك، لذا يتم اختيار اللعبة المراد الحصول على أداء مثالي لها ثم النقر على خيار برنامج تشغيل رسوميات النظام، يمكنك تعديل هذا الخيار في عدة أمور بالإضافة إلى كافة الألعاب ويمكنك تحديد كافة الألعاب لتعمل بنفس النظام وبالتالي الحصول على افضل أداء للألعاب.