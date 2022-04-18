نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة سحب الأموال بدون بطاقة ال atm من الماكينة في المقال التالي
سحب الأموال بدون بطاقة ال atm من الماكينة سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أنه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتواجد أمراض أخرى في آخر فترة، يبحث العديد من الأفراد باستعمال المحافظ الإلكترونية التي تتبع كل البنوك وشركات الاتصالات المتنوعة على راحتهم، حيث أنهم يكونوا حريصون على الابتعاد عن فتح كل المناطق المزدحمة وترغب في القيام بكل المعاملات المصرفية والمالية بكل سهولة وأمان في البيت بدون الحاجة إلى الذهاب للمقر الخاص بالشركة أو البنك من أجل الابتعاد عن عمليات الازدحام.
كيف يتم وضع البطاقة الخاصة بالسحب بماكينة ATM
كل ما يتوجب من أجل القيام بعملية سحب الأموال هي البطاقة البلاستيكية، وبطاقة PIN، وأيضًا الجهاز الخاص بالصراف الآلي، وبعد ذلك متابعة الخطوات الآتية، وهي:
- يتم وضع البطاقة البلاستيكية على الوجه الصحيح الخاص بها بماكينة الصراف الآلي وذلك من خلال فتحة الاستقبال.
- العديد من البطاقات التي تخص المعالجة الدقيقة، يجب أن يتم إضافة الشريط المغناطيسي، كما لابد أن تكون إلى الأسفل من الناحية اليمنى.
- من الممكن على العميل أن ينظر إلى الشعار الخاص بالفيزا أو الماستر، كما تكون في ناحيته وليس في الناحية التي تخص دخول الكارت للماكينة.
- في ماكينة الصراف يتم إضافة صورة توضيحية تخص أسلوب دخول الكارت بالصورة السليمة.
- يدخل الجهاز تلك البطاقة في داخله، أما في حالة إذا تم دخولها بالأسلوب الخاطئ، يعمل الجهاز على إرجاع ذلك الكارت مرة أخرى إلى العميل.
كيفية سحب الأموال بدون كارت من ال atm
يتم سحب الأموال بدون الكارت من ماكينة atm من خلال المحافظ الإلكترونية التي من الممكن أن يشترك بها الشخص عن طريق كل فروع الاتصالات في جمهورية مصر العربية.
حيث أن كل شركات الاتصالات، أورانج، وفودافون، ووي، واتصالات، تعمل على تقديم هذه الخدمة، مع الإضافة إلى ذلك فإن كل البنوك تعمل على تقديم الخدمة التي تخص المحافظ الإلكترونية والتي يشترك بها الشخص عن طريق الجوال.
- من الممكن أن يتم استعمال الأكواد أو عن طريق البرنامج الخاص بشركة الشخص.
- أن يقوم باختيار خدمة سحب النقود من ماكينة ATM.
- أن يتم إدخال الرقم الذي يريد المستخدم سحبه.
- يتم دخول كلمة المرور لكي ينال الشخص كلمة المرور المتغيرة وهي ست أرقام يتم الاحتفاظ بهم.
- الوصول إلى ماكينة atm قريبة.
- يختار الشخص الخدمات بغير البطاقة.
- اختيار بعد ذلك المحفظة الإلكترونية.
- يتم دخول الرقم الجوال الخاص بمحفظة الشخص.
- وبعد ذلك يدخل المستخدم كلمة المرور المتغيرة المكونة من ست أرقام.
- ثم يدخل المبلغ المالي.
- استلام النقود.
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