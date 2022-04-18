نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي 2022 الطريقة الأسهل لشحن شدات ببجي في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص عن الطريقة السهلة والبسيطة من أجل الحصول على شدات لعبة ببجي، حيث من الممكن الحصول على الشدات الخاص بلعبة ببجي بطريقة سهلة جدًا سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن شدات ببجي تعد العملة التي تساهم اللاعب في أن يقوم بشراء كل ما يريده سواء كان من المعدات أو الأسلحة والملابس وغير ذلك التي تكون متناسبة مع كل موسم، وهذا بعد إصدار الكثير من المميزات الحديثة داخل اللعبة.
الطريقة السهلة من أجل الحصول على شدات لعبة ببجي 2022
من الممكن أن يحصل اللاعب على شدات لعبة ببجي عن طريق دخوله إلى الموقع الأساسي الخاص بلعبة ببجي 2022، وأيضًا أن يقوم بمتابعة الخطوات التالية، وهي:
- في بداية الأمر من الواجب الدخول إلى الموقع الرئيسي الخاص بالشحن.
- وبعد ذلك الضغط على رابط موقع اللعبة الأساسي وهو “Midas Buy”.
- ثم بعد ذلك سوف يتم الدخول في موقع شحن شدات ببجي.
- أن يقوم اللاعب بتحديد الدولة الخاصة به التي عن طريقها سوف يتم شحن شدات لعبة ببجي.
- أن يقوم أيضًا بتحديد عدد الشدات التي يرغب في شحنها.
- ثم يختار الطريقة المناسبة معه من أجل الدفع.
- تسجيل رقم هاتف الجوال الخاص بصاحب الحساب وبعد ذلك النقر على كلمة تسجيل.
- سوف يتم إرسال الكود على رقم هاتف اللاعب الذي قام بإدخاله في مربع التحقق والنقر على كلمة تم، وسوف يتم بعث الشدات بشكل مباشر على الأيميل الخاص بالمستخدم.
كيفية حماية حساب المستخدم في لعبة ببجي موبايل
تعتبر حماية حساب المستخدم في لعبة ببجي من ضمن الأشياء التي تستطيع أن تشغل بال العديد من الأشخاص عن شحن شدات ببجي، وهذا بسبب أنه مع عدم تواجد أي حماية لدى الحساب الذي يمتلكه اللاعب، فمن الممكن أن يتعرض إلى حدوث عملية اخترق الحساب أو ضياع وسرقة الشدات المتواجدة في الحساب التي يقوم المستخدم بشحنها، لذلك في السطور التالية سوف نذكر الطرق الخاصة بحماية حساب المستخدم ومن الواجب أن يقوم بمتابعتها ومن ضمن تلك الطرق هي:
- ألا يحتفظ اللاعب بالمعلومات الخاصة بالدفع على هاتف المحمول أو على جهاز الكمبيوتر.
- أن يتم ربط الحساب بإيميل يكون خاص باللاعب.
- أن يتم استقبال الرسائل النصية التي تؤكد عمليات الشحن.
- أن يتم ربط الحساب برقم هاتف جوال يخص اللاعب.
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