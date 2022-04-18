نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي بطريقة صحيحة تحميك وتحفظ معلوماتك من الهجمات الالكترونية في المقال التالي
كيفية شحن شدات ببجي، شحن شدات ببجي هو كل ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها لعبة التشويق والإثارة كما أنها من الأمور التي يهتم بها الكثير من مستخدمي اللعبة، وذلك لأنها تتيح للاعب شراء كل ما يلزم من الأسلحة الحديثة والملابس الشخصية التي تميز اللاعب والمعدات والذخائر كل هذا يحصلون بفضل شحن الشدات؛ حيث أنها تؤهل اللاعب للحصول على المستويات الأعلى والحصول على الفوز وقد يوجد عدة طرق لشحن الشدات إلا أن من أفضل هذه الطرق هى الطريقة المجانية حيث أنها لا تلزم المستخدم بدفع أي رسوم مادية.
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شحن شدات ببجي
يمكنك شحن الشدات بأكثر من طريقة منها المجاني وغير المجاني، وعلى كل لاعب أن يختار ما يناسبه من الطرق حيث أن هذه الأيام ظهرت بعض المواقع الاحتيالية التي تعرض لها بعض اللاعبين أثناء شحن الشدات، حيث أن لا يوجد طرق مجانية إلا طريقة واحدة فقط وهي عبارة عن فتح المواقع الإلكترونية التي تحتاج إلى عدد من المستخدمين ومن خلالها يتم تجميع نقاط وبهذا يحق لك شراء الشدات عن طريق هذه النقاط.
خطوات شحن قاطرات لعبة ببحي موبايل من الموقع الرسمي
الان يمكنك تنزيل الأشكال الخاصة بلعبة ببجي موبايل من الموقع الرسمي وهذا من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي ومنه يتم الانتقال على موقع لعبة ببجي موبايل.
- الضغط على أيقونة اللعبة.
- ثم يتم اختيار شراء جلود ببحي الأصفر.
- ثم يتم الانتقال إلى صفحة جديدة حيث يطالبك الموقع بإضافة معرف اللاعب في اللعبة.
- يتم الضغط على موافق حتى يتم تحديد حسابك داخل اللعبة الذي يتم تسليم القاطرات إليه.
- بعد أن يتم التعرف على اللاعب يظهر أمامك الاسم المستعار ورقم هوية اللاعب.
- الضغط على أيقونة العلم في مقدمة الموقع الرسمي لعرض خيارات الدفع.
- يتم تحديد الدولة التي يقيم بها اللاعب.
- تظهر أسعار شراء الأدوات في البلد التي يقيم بها اللاعب واختيار الادوات.
- الضغط فوق الدفع لإكمال عملية الشراء.
- الموافقة على الشروط والنقر على التالي.
- في حالة اختيار طريقة الدفع من خلال الفيزا يجب إدخال الرقم المكون من 14 رقم التي يوجد على البطاقة.
- يتم إدخال تاريخ انتهاء صلاحية الفيزا الخاصة باللاعب.
- كتابة رمز الحماية.
- كتابة الاسم الأول والأخير كما هو موضح في التأشيرة.
- النقر على البريد الإلكتروني.
- ثم الضغط على pay.
- يتم نقل الاشكال الى حساب اللاعب على الفور.
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