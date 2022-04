شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 الجديدة أحصل علي الآف كوينز eFootball PES

عمر شويل - جدة شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 النسخة الجديدة الصادرة من شركة KONAMI حيث أهمية . الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0.2022 لإتمام المهام المختلفة داخل eFootball PES . ضرورية جداً لذلك من الضروري أن تكون خطوات الحصول علي كوينز لعبة eFootball PES 2022 . يجب أن تكون بطريقة مضمونة سواء كانت كوينز eFootball v1.0.0.2022 يتم الحصول عليها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري . كما أن حصولك علي عدد يصل إلي الآف من كوينز لعبة eFootball PES 2022 بشكل شهري . ذلك ما سيتم عرض تفاصيل خطوات حصولك علي كوينز eFootball PES عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” . بطريقة سهلة الخطوات وفي نفس الوقت مضمونة .

بعد إطلاق تحديث eFootball v1.0.0.2022 منذ أيام قليلة وفقاً لتصريح شركة KONAMI الصادر علي حسابها . الرسمي في منصة تويتر يتم الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0.2022 . بطريقة من داخل اللعبة ذاتها بشكل سهل ومضمون كما أن الطريقة التي سيتم سردها . خلاص سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة . لا تختلف كثيراً عن الطريقة التي كانت تتم في eFootball PES 2021 السابقة كذلك . فيما يخص زيادة عدد كوينز eFootball v1.0.0.2022 بالطريقة التي سنشرحها . تزداد في كل مرة وتبدأ بعدد معين في اليوم الواحد وتزداد خلال الأسبوع ومن ثم زيادة شهرية . كما أن الخطوات الخاصة بطريقة الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0.2022 . عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرضها تفصيلياً .

شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 بمنافسات من كونامي بشكل أسبوعي . كما الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0.2022 يكون مرتين بالأسبوع الواحد . كذلك بجانب أن المنافسات يتم إطلاقها في مباريات DAY هي السر في حصولك . علي كوينز لعبة eFootball PES 2022 بدخولك علي اللعبة يومياً . ومن قائمة Mach Day يمكنك الحصول علي كوينز eFootball v1.0.0.2022 . بعدد 800 كوينز بالأسبوع الواحد كما أن ذلك العدد يزداد ليصل في الشهر الواحد لأكثر من 3000 كوينز . كذلك بجانب أن ذلك العدد تحصل عليه شرط أن تفوز بمباريات DAY التي تطلقها كونامي . كما أنه بجانب ذلك الشرط يجب أن يكون المنتخب الذي قمت باختياره في اللعب يكون بنفس اللاعبين ذاتهم . في تشكيل الفريق . كذلك فيما يخص شراء كوينز لعبة eFootball PES 2022 . يكون ذلك عبر قائمة GP وفقاً لأسعار كوينز eFootball PES المعروضة داخل موقع شركة كونامي . كما لو رغبت في تثبيت eFootball v1.0.0.2022 علي هاتفك ذلك ما سنعرضه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

بعد أن عرضنا خطوات شحن كوينز eFootball v1.0.0.2022 بمنافسات المباريات في السطور . السابقة من مقال “موقع ثقفني” نتعرف علي الخطوات الخاصة بتثبيت eFootball PES كالآتي :-

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)