أفضل 6 تطبيقات لهواتف الأندرويد 2022 للحصول على مزايا جديدة وحماية مطلقة للجوال

أفضل 6 تطبيقات لهواتف الأندرويد ابريل 2022 للحصول على مزايا جديدة وحماية مطلقة للجوال، التطبيق الأول هو تطبيق Spectra أحد أفضل التطبيقات التي تقوم بمعرفة كافة إمكانيات ومزايا جهازك بطريقة مميزة، فور فتح التطبيق بعد تنزيله يتم ظهور كافة معلومات جهازك من إسم الجهاز، نوع الشاشة و المعالج و غيرها، كما يوضح معلومات مساحة التخزين بشكل تفصيلي ومعلومات أخرى تمكنك من معرفة هل حساسات هاتفك سليمة أم لا !، ومعرفة إذا كان هناك فيروس أو تطبيق يضر هاتفك و أكثر التطبيقات التي تستغرق مساحة كبيرة و الذي يعتبر أحد أفضل تطبيقات لهواتف الأندرويد 2022.

أفضل تطبيقات لهواتف الأندرويد 2022

التطبيق الثاني هو تطبيق Shortcut Maker والذي يقدم عدة مزايا أهمها فكرة Split والتي تمكنك من تقسيم الشاشة وإستخدام تطبيقين في الوقت نفسه، بالإضافة إلى عمل إختصار لهم لإمكانية فتح تطبيقين و إستخدامهم سوياص بنقرة زر واحدة حيث أن هذه الميزة لا يدعمها كافة هواتف الأندرويد، التطبيق الثالث هو تطبيق Brightness widget والتي يمكنك من خلاله تحديد الإضاءة والحفاظ على البطارية لأطول فترة، كل ما عليك هو تحديد ثلاث درجات للإضاءة من خلال التطبيق ثم النقر على أيقونة التطبيق مرة أو 2 أو 3 لتحديد الإضاءة.

التطبيق الرابع هو تطبيق AntiStalker والذي يقدم لك أفضل طريقة لحماية هاتفك من المراقبة والإختراق، يدعم التطبيق اللغة العربية بشكل كامل ويقوم بمراقبة كافة التحركات التي تقوم على جهازك و تنبيهك بهذا، كما يقدم لك التطبيقات التي تدعم الوصول إلى الكاميرا، وإذا كان هناك شخص يخترق جهازك و يفعل الوصول إلى الكاميرا يوضح لك حينها أن هناك نشاط يعمل في الكاميرا ويعرض لك هذا الشخص، وهناك ميزة مهمة مدفوعة وهي مراقبة البيانات والتي يمكنك من خلالها معرفة إذا كان هناك شخص يقوم بنقل معلوماتك إلى جهاز آخر.

تطبيقات مهمة للجوال

التطبيق الخامس هو تطبيق الخلفيات Walpy والذي يقدم مجموعة مختلفة من صور التطبيقات والأماكن، حيث يمكنك البحث عن الأفضل بالنسبة لكواستخدامه مباشرة، التطبيق السادس هو تطبيق لعبة مميزة وهي Stickman Archer Online والذي يقدم شخصية ستيك مان الذي يعشقها الكثير منا في أيام الطفولة و حتى الأن، فقد تم صنع لعبة تعتمد على الدقة خصيصا لعشاق ستيك مان، والجدير بالذكر أنه قد تم تطويرها كثيراً عن الأشكال السابقة.