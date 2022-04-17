نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل FIFA 22 تعليق عربي لهواتف ايفون واندرويد في المقال التالي
إصدار FIFA 22 هو إصدار هذا العام للعبة كرة القدم الأقدم والأشهر FIFA. ظهرت اللعبة عام 1993 ولاقت نجاحاً كبيراً ما جعل الشركة تصدر نسخة كل عام وإصدارات لكل الأجهزة. أصدرت شركة إي آيه فانكوفر أول نسخ من الفيفا لأجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن و بلاي ستيشن 2 وكانت اللعبة بها لاعبين ثنائي الأبعاد على ملعب ثلاثي الأبعاد ذات رسومات متواضعة. ولكن مع النجاح الكبير للعبة بالرغم من التنافس الكبير مع الألعاب الأخرى عملت الشركة على تطوير اللعبة وإصدار نسخاً تناسب جميع أجهزة ألعاب الفيديو الأخرى حتى وصلنا إلى نسخة عام 2022 الأحدث والتي سنتحدث عنها في هذا المقال وطريقة تحميل فيفا 22 للهواتف الذكية.
الأجهزة المتاح عليها لعبة FIFA 22:
- أجهزة الكمبيوتر
- أجهزة مايكروسوفت ويندوز
- بلاي ستيشن PS4
- بلاي ستيشن PS5
- إكس بوكس سيرز إكس
- كذلك إكس بوكس سيرز إس
- إكس بوكس وان
- أجهزة نينتندو سويتش
- جوالات أبل
- جوالات أندرويد
مميزات إصدار لعبة فيفا لعام 2022:
هناك تطور ملحوظ في خصائص لعبة FIFA 22 عن نسخ الأعوام السابقة، ويمكن جمع أهم مميزات هذا الإصدار في النقاط التالية:
- رسم محسن وخطوط أكثر انسيابية لمزيد من الحيوية والحياة للاعبين
- جرافيك عالي المستوى مع رسومات ثلاثية الأبعاد
- تفاصيل أكثر دقة لملامح اللاعبين يضفي مصداقية وإثارة واستمتاع باللعب
- إمكانية تكوين نادي خاص واختيار كل تفاصيله ابتداءً من الاسم والشعار والزي وغيرها
- التخلى عن بعض العناصر أو استبدال اللاعبين في حال مواجهة مشكلات مادية وفنية في إدارة الفريق
- متاح بيع وشراء لاعبين عن طريق المود الدولي والاتصال بالانترنت
- إتاحة المزيد من الاستراتيجيات والخطط في المباريات
- وجود عدد أكبر من الكاميرات في الملعب لتتمكن من الرؤية من عدد أكبر من الزوايا
- تعليق صوتي محدث يدوي بشكل محوري ومتاح بـ 18 لغة
خطوات تنزيل تطبيق لعبة FIFA 22 على الجوال:
- تأكد من اتصال جهازك بانترنت قوي
- ثم افتح متجر جوجل إن كان جوالك على نظام أندرويد
- كذلك افتح متجر أبل إن كان جوالك آيفون
- بعد ذلك في خانة البحث اكتب FIFA 22 وانقر بحث
- ثم اختر اللعبة ثم انقر تثبيت حيث أن تطبيق اللعبة مجاني
- ثم سجل دخول في وحدة التحكم الخاصة بالجهاز
- افتح اللعبة لتقوم تلقائياً بالاتصال بوحدة التحكم
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