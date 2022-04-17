طريقة تحميل FIFA 22 تعليق عربي لهواتف ايفون واندرويد

إصدار FIFA 22 هو إصدار هذا العام للعبة كرة القدم الأقدم والأشهر FIFA. ظهرت اللعبة عام 1993 ولاقت نجاحاً كبيراً ما جعل الشركة تصدر نسخة كل عام وإصدارات لكل الأجهزة. أصدرت شركة إي آيه فانكوفر أول نسخ من الفيفا لأجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن و بلاي ستيشن 2 وكانت اللعبة بها لاعبين ثنائي الأبعاد على ملعب ثلاثي الأبعاد ذات رسومات متواضعة. ولكن مع النجاح الكبير للعبة بالرغم من التنافس الكبير مع الألعاب الأخرى عملت الشركة على تطوير اللعبة وإصدار نسخاً تناسب جميع أجهزة ألعاب الفيديو الأخرى حتى وصلنا إلى نسخة عام 2022 الأحدث والتي سنتحدث عنها في هذا المقال وطريقة تحميل فيفا 22 للهواتف الذكية.

الأجهزة المتاح عليها لعبة FIFA 22:

أجهزة الكمبيوتر

أجهزة مايكروسوفت ويندوز

بلاي ستيشن PS4

بلاي ستيشن PS5

إكس بوكس سيرز إكس

كذلك إكس بوكس سيرز إس

إكس بوكس وان

أجهزة نينتندو سويتش

جوالات أبل

جوالات أندرويد

مميزات إصدار لعبة فيفا لعام 2022:

هناك تطور ملحوظ في خصائص لعبة FIFA 22 عن نسخ الأعوام السابقة، ويمكن جمع أهم مميزات هذا الإصدار في النقاط التالية:

رسم محسن وخطوط أكثر انسيابية لمزيد من الحيوية والحياة للاعبين

جرافيك عالي المستوى مع رسومات ثلاثية الأبعاد

تفاصيل أكثر دقة لملامح اللاعبين يضفي مصداقية وإثارة واستمتاع باللعب

إمكانية تكوين نادي خاص واختيار كل تفاصيله ابتداءً من الاسم والشعار والزي وغيرها

التخلى عن بعض العناصر أو استبدال اللاعبين في حال مواجهة مشكلات مادية وفنية في إدارة الفريق

متاح بيع وشراء لاعبين عن طريق المود الدولي والاتصال بالانترنت

إتاحة المزيد من الاستراتيجيات والخطط في المباريات

وجود عدد أكبر من الكاميرات في الملعب لتتمكن من الرؤية من عدد أكبر من الزوايا

تعليق صوتي محدث يدوي بشكل محوري ومتاح بـ 18 لغة

خطوات تنزيل تطبيق لعبة FIFA 22 على الجوال: