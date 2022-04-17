طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 وأحصل على 5000 آلاف شدة

شدات ببجي هي المسؤولة عن تمكين اللاعب من شراء جميع الأدوات والأسلحة التي يكون في حاجة إليها أثناء اللعب حتي يحصل علي قوة أكبر، ومن هذه الأدوات من ضمنها الأسلحة، رشاشات، وأيضاً قذفات، فالغرض من شدات ببجي أنها تساعد هذه الشدات اللاعب من الحصول على أسلحة أكثر، حيث تساعده هذه الأسلحة في تخطي العديد من المراحل دون أى خسارة تذكر، كما تمكنه من شراء جميع الاحتياجات الترفيهية التي تجعل هناك جو من الإثارة، ومن هذه الاحتياجات ما يلي:

الحصول على أشخاص ذات طاقة عظيمة.

تغيير الملابس والحصول على ملابس حديثة.

شراء حقيبة ظهر جديدة.

كيف اشحن شدات ببجي

هناك الكثير من لاعبي ببجي يبحثون دائما عن طريقة صحيحة لشحن شدات ببجي، ومعظم الأشخاص يحبون استخدام الرقم الخاص ب الآي دي ليتمكنوا من شحن شدات ببجي، والطريقة كالتالي:

عليك في البداية البحث عن الرابط الخاص بالموقع الرسمي لشحن الشدات وهو موقع Pubg midasbuy. قم بالضغط على تسجيل الدخول. حدد الخانة الخاصة بشحن شدات ببجي. قم بالنقر على العدد الذي ترغب به، وكن على علم أن هذا الموقع يعتبر من المواقع الجميلة والتي تقوم بتقديم عرض مجاني. قم بكتابة رقم الاي دي الخاص بك وكذلك سجل كافة البيانات الخاصة بك. قم بتحديد دولتك التي تقيم بها، وكذلك الطريقة المناسبة لك في الدفع. قم بعملية شحن الشدات الملائم لك، وانتظر بعض الوقت. قم بعد ذلك بالدخول على اللعبة حتى ترى إذا كنت قد حصلت بالفعل علي الشدات التي تم شراؤها منذ دقائق.

كيف اشحن الشدات بالاندرويد

إذا كنت من الأشخاص الذين يلعبون ببجي باستخدام جهاز اند رويد، وتبحث عن طريقة لشحن شدات ببجي، فهناك طريقة واحدة للقيام بهذا وهي الشحن عن طريق بطاقة الشحن الخاصة بجوجل بلاي، والطريقة كالتالي:

اشحن رصيد على حساب جوجل بلاي.

ادخل الى اللعبة وانقر على الزر الخاص بالشدات.

عين الكمية الذي تريدها من الشدات.

ستظهر لك شاشة خاصة بخيارات الدفع، عليك تعين الجزء الخاص بالدفع عن طريق حساب جوجل بلاي.

حدد العدد من الشدات ثم قم بالبدأ في الشحن.

العديد من لاعبي ببجي يفضلون استخدام طريقة الشحن باستخدام جوجل لأنة يتميز بالحفاظ على كافة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة باللاعب، وتعتبر من الطرق الآمنة وتتميز بالحفاظ علي الحساب الخاص بك من أي هكر، أو غيرة من عمليات السرقة.