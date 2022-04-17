نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات آمنة إليكم أسهل وأرخص موقع شحن شدات ببجي عن طريق id في المقال التالي
طريقة شحن جواهر شدات ببجى بالطريقة الرسمية، يظل الكثير من مستخدمي لعبة ببجى يبحثون عن أفضل المواقع التي تقدم خدمة شحن شدات ببجى بأقل الأسعار وأسهل الطرق وهذا قد يستغرق منهم الكثير من الوقت ولكن يجب ألا نغفل أهمية البحث عن موقع يمتلك أيضا المصداقية والثقة فى كل معاملاته وضمان وصول الشحن إلى حسابك مباشرة بعد إجراء عملية الشحن، ولتحقيق هذا فلن تجد أفضل من أنك تقوم بشحن شدات ببجى عبر الموقع الرسمي المعتمد من الشركة المطورة للعبة ببجى وهذا ما سوف نتحدث عنه فى مقالنا اليوم مع معرفة كافة العروض والمميزات التي يقدمها الموقع والذي يمكنك أن تقوم بالشحن من خلال من أي مكان فى الوطن العربي، إليك كيفية شحن شدات ببجى بالطريقة الرسمية.
طريقة شحن شدات ببجى عبر الموقع الرسمي عن طريق ID
نقدم لكم كيفية شحن شدات ببجى عن طريق ID من خلال موقع Midasbuy الرسمي التابع لشركة ببجى موبايل والذي يتمتع بالأمان والثقة وتقديم عروض مذهلة وعدد من الشدات المجانية التي يقوم بإرسالها على حسابك بعد قيامك بعملية الشحن والتي قد يصل عددها إلى نفس عدد الشحنات التي قمت بها، إلى جانب أنه يوفر بعض الأكواد التي يمكنك استخدامها فى الحصول على شحن ببجى مجانا، وأهم ما يميز هذا الموقع أنه يمكن استخدامه من أي دولة عربية تنتمى إليها حيث يوفر طرق الشحن المختلفة التي تتناسب مع كل دولة، ولكى تقوم بشحن شدات ببجى عبر موقع ميداس باي اتبع الخطوات التالية:
- أولا عليك الدخول إلى موقع Pubg Midasbuy ثم تقوم بتحديد الدولة التي تنتمى إليها من خلال الخيارات المتاحة.
- اختر لعبة ببجى موبايل من خلال الضغط على “انطلق”.
- لكى تقوم بالشحن اختر عملة UC من خلال النقر على “شراء”.
- ادخل معرف اللاعب الخاص بك فى الخانة الخاصة.
- حدد طريقة الدفع التي ترغب بها سواء عن طريق رصيد الهاتف أو البطاقة البنكية وغيرها.
- مرر إلى أسفل وحدد باقة الشحن التي ترغب بها ثم اضغط على “ادفع الآن”.
- استكمل خطوات إتمام الشحن وسيخبرك الموقع بأنه تم الشحن بنجاح وأنه تم وصول الشدات إلى حسابك باللعبة.
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