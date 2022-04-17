اكواد ببجي 2022 صالحة للجميع من خلال الموقع الرسمي Midasbuy لاسترداد الهدايا

اكواد ببجي 2022 غير مستعملة وهي ما يتم البحث عنها من عشاق تلك اللعبة العالمية والتي اشتهرت كالنار في الهشيم بين الفئات العمرية المختلفة وتعد هي اللعبة الأولي بين الألعاب الإلكترونية المعروفة بالعنف والقتال وتعد تلك الاكواد بديل الشحن وهي عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة يتم تنزيلها على مواقع الإنترنت من قبل الموقع الرسمي الخاص بشحن تلك الاكواد ومن خلال مقالنا سوف نقوم بعرض بعض من تلك الاكواد فتابعونا.

اكواد ببجي 2022

يمكن للاعب الاستمرار في لعبة ببجي الشيقة دون الشحن من خلال الطريقة البديلة وهى اكواد PUBG MOBILE الخاصة والتي يتم البحث عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث تتكون من عدة حروف وأرقام كبيرة وصغيرة ويتم استبدالها عبر الموقع الرسمي الخاص بهذا وهو Midasbuy حيث يتم وضع الكود في المكان المخصص له مع مراعاة عدم الخطأ، وعند العمل على استبدال أحد تلك الاكواد يتم الحصول على هدايا وجوائز متميزة للاعب وهذا للعمل على انتشار تلك اللعبة والتي عرفت مؤخرا بلعبة المليار.

أكواد ببجي غير مستعملة

BBKRZBZBF9 كود الحصول على لعبة ببجي مجانا.

BAPPZBZXF5 كود خاص بالحصول على سلاح UMP-45 Gun Skin.

BBKVZBZ6FW بينما الكود خاص Redeem Code.

BBVNZBZ4M9 يتم من خلالها الحصول على كرة ببجي المجانية.

DKJU 9GT DSM ويمكن الحصول من خلال هذا الكود على 2000 قطعة ذهبية.

BBK RZB ZBF9 زيادة النقاط ببجي كانون.

EKJ ONA RKJO كما يتم الحصول على أشكال متعددة لسلاحM820.

UCB YSD 800 يقدم هذا الكود الحصول على هدية 800 يوسي.

موقع اكواد ببجي

وهناك بعض الاكواد المميزة من خلال الموقع الرسمي Midasbuy وايضا يمكن شحن شدات ببجي من خلال الموقع هذا الموقع الرائع.

D70FYU5N0.

TIFZBHZK4A.

TQIZBz76F.

QEJZLCIZ5M4.

R89FPLM9S.

WQIdBz70F.

اكواد ببجي ريديم

ويتم استبدال الاكواد الخاصة ببجي ريديم من خلال اتباع خطوات معينة نوضحها لكم من خلال النقاط التالية: