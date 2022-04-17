نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل جاتا سان أندرياس GTA San Andreas للجوالات أخر تحديث ومتطلبات التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل جاتا سان أندرياس ، عالم من المغامرة والأكشن يمكنك الدخول إليه من أبواب هذه اللعبة الشهيرة التي صدرت في عام 2010 كأول إصدار لها على الكمبيوتر. كما أن اللعبة هي إحدى إصدارات لعبة GTA V الأصلية التابعة لشركة الألعاب الشهيرة روك ستار جيم. والتي قامت بإطلاق أول نسخة لها عام 2002. كما حدثت ضجة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو ومع التطور التكنولوجي العظيم. قامت شركة ستار بتشغيل لعبة GTA San Andreas تقريبا على جميع الأجهزة وأخرها أجهزة الهواتف المحمولة بكل أنظمتها. ومنها الاندرويد والايفون والهواتف التي تعمل بنظام ويندوز. واليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نسرد لكم أهم خطوات تشغيل جاتا سان أندرياس على الجوالات ومتطلبات التفعيل الكاملة ليتم تفعيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. فتابعوا معي التالي.

تشغيل جاتا سان أندرياس للاندرويد

أفضل وأحدث إصدارات روك ستار جيم هي لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس. حيث تتمتع اللعبة بشهرة كبيرة نظرا لكفاءتها ودقتها العالية. كما فاز إصدار GTA San Andreas بعدد تحميلات مهول ومكاسب خرافية. تجعلها في مقدمة قائمة جينيس للأرقام القياسية حيث أول لعبة في التاريخ تصل إلي رقم خرافي في المبيعات. وهو مليار دولار أمريكي. كما حازت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas على عدد تحميلات كبير أيضا في جوجل بلاي يتجاوز مائة مليون عملية تحميل على الجوالات.

طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد

تشغيل جاتا سان أندرياس للاندرويد بطريقة رسمية ليس لها أضرار على الهواتف المحمولة. مثل المواقع التي تضللك وتسرق بياناتك وطريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد من خلال الخطوات التالية.

أولا يرجى شحن الجوال بنسبة كبيرة والتأكد من الاتصال الأمن بخدمة الأنترنت.

كذلك يتم الدخول على المنصة الرسمية لجوجل GOOGLE PLAY.

كما يجب البحث عن طريق شريط بحث متجر جوجل عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

. سوف يتم ظهور اللعبة أول نتيجة يجب الضغط عليها. ثم النقر على قيمة اللعبة المقدرة بسعر 130 جنيه مصري وما يعادل هذا السعر بالعملات الأخرى ويمكن الدفع إلكترونيا ببطاقات الائتمانية المختلفة. كما يمكن الدفع أيضا بالمحافظ الإلكترونية حسب كل دولة.

متطلبات تفعيل GTA San Andreas

تتمتع إصدار لعبة GTA V للاندرويد سان اندرياس بجودة كبيرة في اللعب كما أن مقابل هذه الجودة إمكانيات كبيرة ليتم تشغيل جاتا سان أندرياس. حيث أن الجوال يجب أن يحتوي على الإمكانيات التالية.

تتطلب طريقة تحميل جاتا سان أندرياس للاندرويد مساحة 6 جيجا بايت للتنزيل على الهاتف.

مساحة 6 جيجا بايت للتنزيل على الهاتف. كما تتطلب رامات ذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجا.

معالج الألعاب الشهير سناب دراجون بنظام تشغيل ثماني النواة.

كذلك تحتوي GTA San Andreas على رسوميات هائلة ويجب أن يحتوي الجوال على معالج رسومي من أدرينو.

والآن عزيزي مستخدم لعبة GTA V الأصلية بكل إصدارتها لقد تعرفنا اليوم على أفضل طريقة تشغيل جاتا سان أندرياس للاندرويد. كما استعرضنا أيضا متطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.