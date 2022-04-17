طريقة الاشتراك في عرض سوا 65 ريال لمدة شهر مكالمات هو من أحد العروض المميزة التي وفرتها شركة Stc للاتصالات، حيث تُعتبر هذه الشركة من ضمن أكثر الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بالمملكة العربية السعودية والتي تقع تحديدًا بمدينة الرياض، وقد قدمت خدمات عدة لعملائها من بينهم هذه الخدمة، وفي هذه المقالة سوف نتعرف معًا على طريقة الاشتراك في عرض سوا 65 الذي وفرته الشركة الفترة الأخيرة.

طريقة الاشتراك في عرض سوا 65 ريال لمدة شهر مكالمات

عرض سوا 65 ريال لمدة شهر مكالمات هو أحد العروض الأخيرة التي قدمتها شركة Stc السعودية، وفي النقاط التالية سنقدم لكم في خطوات طريقة الاشتراك في هذا العرض:

أولًا لابد من الانتقال إلى تطبيق الرسائل على الجوال الخاص بك.

ثم إرسال رقم 7030 في رسالة إلى رقم الخدمة 900 بطريقة مباشرة.

بعد ذلك ستنتظر حتى يتم إرسال رسالة لك تؤكد اشتراكك في العرض.

سـوا 65 ريال لمده شهر

توفر الشركة السعودية للاتصالات STC الكثير من الخدمات المميزة من وقت لآخر، وتضع في الحسبان أن تلائم عروضها كافة الفئات، ويُعد عرض سوا 65 من العروض المميزة التي قدمتها الشركة مؤخرًا، وفيما يلي سنقدم لكم أهم مميزات هذا العرض:

يوفر هذا العرض باقة بقيمة 5 جيجا بايت صالحة لاستخدام جميع خدمات الانترنت.

يوفر العرض للعملاء إمكانية استعمال 2 جيجا بايت في كافة منصات التواصل الاجتماعية.

توفر أيضًا للعملاء 500 دقيقة يمكن استخدامها للمكالمات مع كافة الشبكات المحلية.

توفر للعميل الاشتراك في العرض بطريقة سهلة للغاية من خلال ارسال رقم 7065 في رسالة نصية لرقم 900 ثم الانتظار حتى يتم إرسال رسالة تأكيد له.

يخصص العرض مبلغ 65 ريال سعودي فقط للباقة الشهرية على أن تكون تكلفة القيمة الضريبية المضافة فقط 5 ريال سعودي ليصبح بذلك سعر الباقة فقط 70 ريال.

تفعيل عـرض سـوا 65 عن طريق الموقع الرسمي

أتاحت الشركة السعودية للاتصالات STC إمكانية تفعيل عرض سوا 65 بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: