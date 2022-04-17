نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA San Andreas للاندرويد وطريقة اللعب لعام 2022 جاتا للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA San Andreas للاندرويد ، لعبة gta 5 هي من ألعاب الفيديو التي عند نزولها في عام 2013 لجوالات للاندرويد تلقت نجاح هائل وذلك على أكثر من مستوى أهمهم النقد والمبيعات على منصات عرض اللعبة، كما أن اللعبة من نوع العالم المفتوح والتي سنتحدث عن ماهية تلك الألعاب في المقالة. لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس تعتبر بمثابة تعديل منعش للعبة جي تي اي بشكل عام و GTA 4 بشكل خاص حيث يمكنك اللعب والمتعة بمدينة سان اندريس الغامضة، وهي المدينة المرحة التي تخفي الكثير من الألغاز بالإضافة إلى ساعات كثيرة من المرح وللمزيد عن اللعبة تابعونا في الفقرات القادمة.

GTA San Andreas للاندرويد

كما ذكرنا في مقدمة المقالة. فإن تلك للعبة تعد بمثابة انتعاشه لألعاب جراند ثفت أوتو 5. وذلك لأن التعديل يشمل الكثير من التغيرات التي ستجعل اللاعبين ينغمسوا في المدينة التي استلهموا منها اسم ” GTA “. كما أنه تم تغيير المدينة في اللعبة. وهي تتضمن كل المركبات والشخصيات التي تعودنا على رؤياها هناك. يزيد على ذلك محطات الراديو. والازدحام والكثير من التفاصيل الصغيرة في اللعبة التي قد تظهر صغيرة ولكنها مؤثرة وجعلت من هذا التعديل مميزاً.

بالإضافة إلى تلك التعديلات سوف تكون هناك معارك للعصابات وسباقات. بالإضافة إلى أسلحة مختلفة للقضاء على العصابات الأخرى وطرق عديدة للاستمتاع كلاعب. تبدأ من ارتكاب الجرائم حتى سرقة السيارات. لعبة GTA San Andreas للاندرويد هي واحدة من أفضل تعديلات الشركة على بطولات Grand Theft Auto التي تم لعبها على الإطلاق لتوفيرها كل العناصر التي تواجدت في الإصدارات السابقة.

أسرار ومميزات لعبة GTA V الأصلية

كما ذكرنا في مقدمة المقالة أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. هي من ألعاب العالم المفتوح. وألعاب العالم المفتوح هو مفهوم تصميمي لمستوى لعبة الفيديو. حيث يمكن أن يتجول اللاعب بحرية. مع تغيير أي عامل حسب الرغبة. اللعبة يتم تصميم مستوياتها كمناطق مفتوحة واسعة مع طرق مختلفة للوصول للهدف. وفي تلك الفقرة سنطلعك على أهم مميزات اللعبة ومتطلبات يجب أن توجد بالهاتف كي تلعب اللعبة بسلاسة :

من مميزات اللعبة أن بها رسوميات متطورة لذلك يجب توفر معالج رسوميات بجودة عالية.

كذلك نظراً لتعدد المواقع في اللعبة والبيئات المختلفة فيحب أن تكون مساحة الجوال الخالية لا تقل عن 6 جيجا بايت لتستوعب المساحة.

كما يجب بسبب نفس النقطة أن تكون الذاكرة العشوائية في الجوال 6 جيجا بايت لكي تقوم بتحميل GTA San Andreas للاندرويد.

نظراً للمركبات التي في اللعبة والأسلحة الجديدة فتحتاج اللعبة معالج أداء ثماني النواة.

ولكي يحتمل الجوال كل ذلك التحميل عليه فيجب تحديث إصدار الاندرويد إلى 11.

ملحوظة : يمكنك -قارئ موقع ثقفني- معرفة متطلبات ومميزات إصدارات السلسة الأخرى مثل لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories و لعبة Grand Theft Auto: Vice city من خلال مقالاتنا الفائتة.

طريقة تحميل لعبة gta 5 للاندرويد

لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة ثم ستتمكن من الاستمتاع باللعبة ولكن نذكرك عزيزي القارئ انه يجب تشغيل الواي فاي :

فتح تطبيق جوجل بلاي على جوالك.

البحث عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas.

ثم بعد ذلك يظهر لك الموقع الرسمي.

نقوم بأختيار إصدار سان أندرياس.

جدير بالذكر أن لعبة GTA San Andreas للاندرويد تقدر بـثلاثون ريال سعودي.