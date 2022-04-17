سعر ومواصفات Huawei nova 9 SE في السعودية ومصر

سعر ومواصفات Huawei nova 9 SE، تعد شركة هواوي من الشركات الرائدة الآن كما أن منتجاتها موجودة في كل الأسواق وتجاوز عدد مستخدمين منتجات شركة هواوي ملايين الأشخاص من كل مكان حول العالم، ومنتجات هذه الشركة متمثلة في الهواتف المحمولة والكمبيوتر المحمول وأيضاً الساعات الذكية، وحققت هذه المنتجات مبيعات ضخمة وتهتم شركة هواوي بإصدار هاتف جديد كل فترة، حيث يشمل هذا الهاتف الجديد كل التحديثات الجديدة والإضافات الذي يرغب بها المستخدمين لذلك نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن المواصفات الخاصة بهذا الجهاز الجديد وسعره وما هي الإمكانيات الجديدة.

سعر ومواصفات Huawei nova 9 SE

يتميز Huawei nova 9 SE بالكثير من المميزات والخصائص الرائعة التي ستنال إعجاب الكثير من المستخدمين، ومن هذه المميزات ما يلي:

يحتوي هاتف هواوي الجديد على كاميرا بتقنيات عالية، حيث تمنح المستخدم صورة واضحة التفاصيل، كما تم العمل على دقة الكاميرا لذلك فإن دقتها تصل إلى 108 ميجا بكسل، ويعتبر ذلك من أقوى مميزات هذا الهاتف.

على كاميرا بتقنيات عالية، حيث تمنح المستخدم صورة واضحة التفاصيل، كما تم العمل على دقة الكاميرا لذلك فإن دقتها تصل إلى 108 ميجا بكسل، ويعتبر ذلك من أقوى مميزات هذا الهاتف. تم تصميم الهاتف ليشمل أكثر من عدسة للكاميرا، بالنسبة للعدسة الأولى فدقتها 108 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وذلك لكي تنتج صورة رائعة تفاصيلها واضحة.

من مميزات الهاتف الجديد أيضاً أنه يحتوي على ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وبالنسبة لذاكرة الهاتف العشوائية فإنها تصل إلى 8 جيجا رام لذلك فإنها مناسبة لتخزين الكثير من الملفات والصور وأيضاً تحميل التطبيقات والبرامج.

أكثر ما يتميز به هاتف هواوي الجديد هو أنه يحتوي على بطارية 4000 مللي أمبير ونتيجة لذلك فإن الهاتف لديه القدرة على العمل لفترات طويلة جداً بالأخص مع خاصية الشحن السريع، حيث أنه من المتوقع أن تنتهي فترة الشحن في ربع ساعة فقط.

هذا الهاتف مناسب للأشخاص الذين يبحثون عن التقنيات الحديثة والجديدة التي توفر الوقت وتنجز المهام المختلفة، كما أن سعره مناسب بالنسبة مقارنةً بسعر الهواتف المحمولة التي تدعم نفس هذه الخصائص الجديدة.

سعر هاتف Huawei nova 9 SE

تم طرح هاتف Huawei nova 9 SE الجديد في الأسواق منذ يوم 21 مارس، والجدير بالذكر أن سعره مناسب لكثير من الأشخاص ونظراً للإمكانيات التي يحتوي عليها هذا الهاتف فإن السعر مناسب.