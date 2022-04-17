نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إخفاء حالات الواتساب عن جهات اتصال معينة وارسال ملفات بحجم 2 جيجا ومميزات رهيبة جديدة في المقال التالي

كيفية إخفاء حالات الواتساب عن جهات اتصال معينة وارسال ملفات فى بحجم 2 جيجا والكثير من المميزات التي ستبدأ فى التطبيق فى واتساب الأكثر شعبية واستخداماً فى العالم للمراسلات والمحادثات الكتابية والصوتية ويستخدمه الغالبية العظمي فى الاعمال وادارتها عن طريق مجموعات الدردشة وارسال الصور والملفات التي تكون بحجم 100 ميجا مما استدعي مصممي التطبيق الى زيادة سعة الملفات المرسلة على تطبيق واتساب الى اثنين جيجا للملف الواحد وهناك ميزة إخفاء حالات واتساب عن جهات اتصال محددة وبعد استحواذ شركة فيس بوك على التطبيق ودمج الاثنين تحت مسمي شركة ميتا اصبح هناك تحديث باستمرار لتطبيق الواتس واضافة الميزات الجديدة فى واتس أب. كيفية إخفاء حالات الواتس عن بعض جهات الاتصال أولا يجب تحميل التطبيق على الجوال.

ثم فتح التطبيق والتسجيل فيه برقم الجوال.

والبدء فى استخدام التطبيق.

وبعد ذلك فتح علامة الحالة.

ستظهر امامك جهات الاتصال الموجودة على الواتساب لديك.

وستجد حالتك الخاصة بالأعلى تقوم بالنقر على معاينة الصورة او الفيديو الذى قمت باستخدامه كحالة.

أيضا يجب النقر على العلامة اليمني اعلى شاشة الواتس.

بعد ذلك ستجد خيار يسمي الخصوصية يجب النقر عليه.

ثم تظهر امامك ثلاثة خيارات وهى: اولهم MY CONTACTS رؤية الحالة لكافة جهات الاتصال ويعنى ذلك ظهور الحالة لكافة الأرقام المسجلة على الجوال. ثاني الخيارات MY CONTACTS EXCEPT هو رؤية الحالة لجهات الاتصال ما عدا بعض الجهات المحددة بحيث يتم إخفاء الحالة عن اشخاص محددين مسجلين علي الجوال وسيستطيع باقة جهات الاتصال مشاهدة الحالة. الخيار الثالث ONLY SHARE WITH وهو مشاركة الحالة مع بعض الأشخاص المحددين وعددهم يكون ثلاثة اشخاص.

يتم تحديد الحالة التي ترغب فيها والضغط على انتهاء.

وذلك مثل قراءة رسائل واتساب بدون معرفة المرسل ومعرفة من لا يرد على رسالتك بسب ميزة إلغاء ظهور العلامة الزرقاء.

ومثل فتح واتساب برقم وهمي. ميزات جديدة فى الواتساب سيتم اطلاقها رسمياً أولا يمكن ارسال ملفات بحجم 2 جيجا بدلاً من 100 ميجا فقط.

كذلك ميزة لصالح ادمن الجروب بحذف أي رسالة فى المجموعة دن الرجوع لصاحب الرسالة.

أيضا ميزة المجتمعات والتي تتيح تجميع عدة جروبات فى قسم واحد ومتابعتهم بشمل افضل.

ثم ميزة الرسم واضافة أدوات رسم للتطبيق عبارة عن قلمان واداة طمس وسيتم طرح تلك الميزة قريباً. عمر شويل - جدة كيفية إخفاء حالات الواتساب عن جهات اتصال معينة وارسال ملفات بحجم 2 جيجا ومميزات رهيبة جديدة - ثقفني

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