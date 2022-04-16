أسعار سوزوكي ديزاير 2022 في السوق المحلية المصرية

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة سوزوكي فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات ديزاير موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وأوضحت شركة مودرن موتورز وكيل سيارات سوزوكي في مصر ، أن السيارة طراز ديزاير موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئات المتاحة بالسوق المحلى بقيمة 30 الف جنيه لكلا منهم .

وتستمد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 حصان ، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بطول 3995 مم ، و عرض 1735 مم ، و ارتفاع 1515 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتصل الى 211 لتراً .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، وزر تشغيل / إيقاف المحرك ، و إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة، وخاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، كما زودت بنظام ترفيهي حديث .

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

اما عن اسعار سوزوكي ديزاير :

- فئة GL بسعر 214.900 ألف جنيه بدلاً من 148.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة GLX بسعر 244.900 ألف جنيه بدلاً من 214.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة GLX شاشة بسعر 254.900 ألف جنيه بدلاً من 223.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.