تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة أحصل علي كوينز eFootball PES Konami

عمر شويل - جدة تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة بعد أن تم إطلاقها في الموعد المحدد من شركة KONAMI . سنعرض خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة كما سنتعرف علي الخطوات الخاصة بالحصول . علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة وفيما يخص النسخة الأخيرة من لعبة . إي فوتبول 2022 موبايل الأخيرة تأتي بواجهة جديدة كلياً مع إضافات متعددة في شكلها الداخلي . وذلك كان السبب الرئيسي في تأخير طرح eFootball 2022 v1.0.0 علي المتاجر حتي وقت إعلان . إطلاق eFootball 2022 v1.0.0 علي المتاجر عبر منصة تويتر والحساب الرسمي . الخاص بشركة كونامي . كذلك فيما بجانب أن النسخة الأخيرة لعبة بيس 2022 موبايل تتوافق مع كافة أنواع الهواتف الذكية سواء أند رويد . أو أيفون أو هواوي أو غيرهما وذلك ما حرصت عليه كونامي في نسخة eFootball PES الجديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد .

جاءت تصريحات شركة كونامي منذ حوالي ثلاث أيام أن لعبة إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة بدايةً من يوم . 14 أبريل الجاري يمكن لعشاق eFootball PES Konami أن يحصلوا علي تحديث eFootball 2022 v1.0.0 . كما يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة أن يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 . في حالة رغبتهم في ذلك علي كافة أنواع الهواتف كذلك فيما يخص المتطلبات الخاصة في تثبيت eFootball PES . سواء هواتف أند رويد أو أيفون فالمتطلبات ليست كبيرة من حيث مساحة التخزين أو مساحة الذاكرة العشوائية فهي بسيطة . وخلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض الخطوات الخاصة بتثبيت . eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة لكافة الهواتف الذكية .

نوهت شركة كونامي عن إطلاق eFootball 2022 v1.0.0 علي موقعها الرسمي كذلك بجانب . أي متجر خاص بهواتف أند رويد أو أيفون أو هواوي أو غيرهما كما يمكن تثبيت النسخة علي الكمبيوتر أيضاً عبر موقع الشركة وفيما يخص . خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 للهواتف فهي كالتالي :-

بعد أن قامت شركة كونامي بتصريح طرح eFootball 2022 v1.0.0 يوم 14 أبريل وفقاً لتصريحات كونامي عبر تويتر يبحث ملايين عشاق . eFootball PES Konami كيف يتم الحصول علي كوينز إي فوتبول بيس ونعرضها لكم بالخطوات التالية :-

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)