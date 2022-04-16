نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة أحصل علي كوينز eFootball PES Konami في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة بعد أن تم إطلاقها في الموعد المحدد من شركة KONAMI . سنعرض خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة كما سنتعرف علي الخطوات الخاصة بالحصول . علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة وفيما يخص النسخة الأخيرة من لعبة . إي فوتبول 2022 موبايل الأخيرة تأتي بواجهة جديدة كلياً مع إضافات متعددة في شكلها الداخلي . وذلك كان السبب الرئيسي في تأخير طرح eFootball 2022 v1.0.0 علي المتاجر حتي وقت إعلان . إطلاق eFootball 2022 v1.0.0 علي المتاجر عبر منصة تويتر والحساب الرسمي . الخاص بشركة كونامي . كذلك فيما بجانب أن النسخة الأخيرة لعبة بيس 2022 موبايل تتوافق مع كافة أنواع الهواتف الذكية سواء أند رويد . أو أيفون أو هواوي أو غيرهما وذلك ما حرصت عليه كونامي في نسخة eFootball PES الجديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد .

تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة علي الهواتف المختلفة

جاءت تصريحات شركة كونامي منذ حوالي ثلاث أيام أن لعبة إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة بدايةً من يوم . 14 أبريل الجاري يمكن لعشاق eFootball PES Konami أن يحصلوا علي تحديث eFootball 2022 v1.0.0 . كما يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة أن يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 . في حالة رغبتهم في ذلك علي كافة أنواع الهواتف كذلك فيما يخص المتطلبات الخاصة في تثبيت eFootball PES . سواء هواتف أند رويد أو أيفون فالمتطلبات ليست كبيرة من حيث مساحة التخزين أو مساحة الذاكرة العشوائية فهي بسيطة . وخلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض الخطوات الخاصة بتثبيت . eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة لكافة الهواتف الذكية .

كيف يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة

نوهت شركة كونامي عن إطلاق eFootball 2022 v1.0.0 علي موقعها الرسمي كذلك بجانب . أي متجر خاص بهواتف أند رويد أو أيفون أو هواوي أو غيرهما كما يمكن تثبيت النسخة علي الكمبيوتر أيضاً عبر موقع الشركة وفيما يخص . خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 للهواتف فهي كالتالي :-

تثبيت eFootball 2022 mobile الجديدة بالدخول علي أحدي المتاجر المعتمدة جوجل بلاي للأندرويد أو أبل . ستور لهواتف أيفون كما هواتف هواوي يكون تثبيت eFootball PES عبر متجر آب جاليري . كذلك بعد أن يتم تسجيل الدخول قم بالبحث عبر مربع البحث عن eFootball 2022 v1.0.0 . كما سيتم فتح صفحة جديدة من خلالها يتم “تحديث” أو “تثبيت” إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة . حيث تحديثها في حالة وجود نسخة eFootball PES 2021 علي الهاتف . كذلك يتم تثبيت إي فوتبول بيس في حالة عدم وجودها بهاتفك . كذلك يجب الانتباه قبل تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الأخيرة علي هاتفك في حالة أن هناك سعر يجب دفعه . علي المجر خاص باللعبة قم بذلك عبر بطاقتك الائتمانية . تلك هي الخطوات الخاصة “بتحديث” أو “تثبيت” eFootball PES علي أي نوع هاتف التي تم عرضها . عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

الحصول علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة

بعد أن قامت شركة كونامي بتصريح طرح eFootball 2022 v1.0.0 يوم 14 أبريل وفقاً لتصريحات كونامي عبر تويتر يبحث ملايين عشاق . eFootball PES Konami كيف يتم الحصول علي كوينز إي فوتبول بيس ونعرضها لكم بالخطوات التالية :-

يمكنك الحصول علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 بتسجيل الدخول علي اللعبة بشكل يومي .

بتسجيل الدخول علي اللعبة بشكل يومي . كما بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة شحن كوينز eFootball 2022 v1.0.0 بدلاً من خيار عملات GP .

بدلاً من خيار عملات GP . عبر الخيار المشار له في الخطوة السابقة يتم الحصول علي 10 كوين في كل يوم حتي اليوم الخامس .

كذلك بدايةً من تسجيل دخولك باليوم السادس تحصل علي 20 كوين في لعبة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة .

. أما في اليوم السابع سوف تحصل علي 30 كوين ليصل حصولك علي كونيز eFootball 2022 v1.0.0 . لعدد يصل إلي 100 كوين في الأسبوع الواحد .

. لعدد يصل إلي 100 كوين في الأسبوع الواحد . كما يكون إجمالي كوين eFootball PES 2022 للشهر الواحد بعدد 400 كوين .

تلك كانت الخطوات الخاصة بالحصول علي كوين eFootball 2022 v1.0.0 عبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة التي تم إطلاقها من يوم 14 أبريل الجاري وفقاً لتصريحات شركة KONAMI . عبر حسابها بتويتر عرضنا لكم التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة عبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” .