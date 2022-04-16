نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة أحصل علي كوينز eFootball PES Konami في المقال التالي
عمر شويل - جدة تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة بعد أن تم إطلاقها في الموعد المحدد من شركة KONAMI . سنعرض خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة كما سنتعرف علي الخطوات الخاصة بالحصول . علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة وفيما يخص النسخة الأخيرة من لعبة . إي فوتبول 2022 موبايل الأخيرة تأتي بواجهة جديدة كلياً مع إضافات متعددة في شكلها الداخلي . وذلك كان السبب الرئيسي في تأخير طرح eFootball 2022 v1.0.0 علي المتاجر حتي وقت إعلان . إطلاق eFootball 2022 v1.0.0 علي المتاجر عبر منصة تويتر والحساب الرسمي . الخاص بشركة كونامي . كذلك فيما بجانب أن النسخة الأخيرة لعبة بيس 2022 موبايل تتوافق مع كافة أنواع الهواتف الذكية سواء أند رويد . أو أيفون أو هواوي أو غيرهما وذلك ما حرصت عليه كونامي في نسخة eFootball PES الجديدة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد .
تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة علي الهواتف المختلفة
جاءت تصريحات شركة كونامي منذ حوالي ثلاث أيام أن لعبة إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة بدايةً من يوم . 14 أبريل الجاري يمكن لعشاق eFootball PES Konami أن يحصلوا علي تحديث eFootball 2022 v1.0.0 . كما يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة أن يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 . في حالة رغبتهم في ذلك علي كافة أنواع الهواتف كذلك فيما يخص المتطلبات الخاصة في تثبيت eFootball PES . سواء هواتف أند رويد أو أيفون فالمتطلبات ليست كبيرة من حيث مساحة التخزين أو مساحة الذاكرة العشوائية فهي بسيطة . وخلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض الخطوات الخاصة بتثبيت . eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة لكافة الهواتف الذكية .
كيف يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة
نوهت شركة كونامي عن إطلاق eFootball 2022 v1.0.0 علي موقعها الرسمي كذلك بجانب . أي متجر خاص بهواتف أند رويد أو أيفون أو هواوي أو غيرهما كما يمكن تثبيت النسخة علي الكمبيوتر أيضاً عبر موقع الشركة وفيما يخص . خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 للهواتف فهي كالتالي :-
- تثبيت eFootball 2022 mobile الجديدة بالدخول علي أحدي المتاجر المعتمدة جوجل بلاي للأندرويد أو أبل . ستور لهواتف أيفون كما هواتف هواوي يكون تثبيت eFootball PES عبر متجر آب جاليري .
- كذلك بعد أن يتم تسجيل الدخول قم بالبحث عبر مربع البحث عن eFootball 2022 v1.0.0 .
- كما سيتم فتح صفحة جديدة من خلالها يتم “تحديث” أو “تثبيت” إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة . حيث تحديثها في حالة وجود نسخة eFootball PES 2021 علي الهاتف . كذلك يتم تثبيت إي فوتبول بيس في حالة عدم وجودها بهاتفك .
- كذلك يجب الانتباه قبل تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الأخيرة علي هاتفك في حالة أن هناك سعر يجب دفعه . علي المجر خاص باللعبة قم بذلك عبر بطاقتك الائتمانية .
- تلك هي الخطوات الخاصة “بتحديث” أو “تثبيت” eFootball PES علي أي نوع هاتف التي تم عرضها . عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
الحصول علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة
بعد أن قامت شركة كونامي بتصريح طرح eFootball 2022 v1.0.0 يوم 14 أبريل وفقاً لتصريحات كونامي عبر تويتر يبحث ملايين عشاق . eFootball PES Konami كيف يتم الحصول علي كوينز إي فوتبول بيس ونعرضها لكم بالخطوات التالية :-
- يمكنك الحصول علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 بتسجيل الدخول علي اللعبة بشكل يومي .
- كما بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة شحن كوينز eFootball 2022 v1.0.0 بدلاً من خيار عملات GP .
- عبر الخيار المشار له في الخطوة السابقة يتم الحصول علي 10 كوين في كل يوم حتي اليوم الخامس .
- كذلك بدايةً من تسجيل دخولك باليوم السادس تحصل علي 20 كوين في لعبة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة .
- أما في اليوم السابع سوف تحصل علي 30 كوين ليصل حصولك علي كونيز eFootball 2022 v1.0.0 . لعدد يصل إلي 100 كوين في الأسبوع الواحد .
- كما يكون إجمالي كوين eFootball PES 2022 للشهر الواحد بعدد 400 كوين .
- تلك كانت الخطوات الخاصة بالحصول علي كوين eFootball 2022 v1.0.0 عبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
— eFootball (@play_eFootball)
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV— eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة التي تم إطلاقها من يوم 14 أبريل الجاري وفقاً لتصريحات شركة KONAMI . عبر حسابها بتويتر عرضنا لكم التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة عبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة أحصل علي كوينز eFootball PES Konami على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.