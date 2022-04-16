“Fast Way” طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت 2022 Minecraft Game وخطوات تحميلها على الهاتف والكمبيوتر

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت 2022 Minecraft Game وخطوات تحميلها على الهاتف والكمبيوتر هذا ما سنقوم بعرضه إليكم، فإذا كنت تبحث عن طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت تابع معنا هذا المقال، وتعتبر لعبة ماين كرافت هي إحدى ألعاب العالم المفتوح، والتي تدور حول اللاعبين الذين يقاتلون، ويبنون القرى والمنازل، وهناك أيضًا إصدار مجاني يسمح للاعبين باللعب مجانًا، ويسمح باللعب في وضع عدم الاتصال ولكن مع إصدار يفرض قيودًا زمنية معينة، سنقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل حول تحميل اللعبة وحول اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت 2022

قم بالدخول إلى تطبيق متجر جوجل على هاتفك ليتم تثبيت اللعبة من خلاله.

ابحث عن اسم اللعبة في الخانة المخصصة للبحث.

انقر فوق اللعبة، ثم اضغط على تنزيل التطبيق فوق، ثم انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على هاتفك، وسيتم التثبيت بشكل تلقائي.

اضغط على اللعبة لتلعبها على هاتفك.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

أولاً، انتقل إلى الموقع الخاص بماين كرافت عن طريق بحث Google وانقر على زر تحميل Windows الموجود أسفل “تحميل اللعبة”.

بعد تنزيل ملف اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، احفظه مع أي ملف تريده وسيتم فتحه تلقائيًا.

اضغط على كلمة “تثبيت” بعد فتح الملف.

بمجرد اكتمال عملية التثبيت، انقر فوق كلمة فتح.

سيتم فتح اللعبة تلقائيًا على الكمبيوتر، انقر فوق “متابعة بدون تسجيل الدخول”.

وكل ما عليك فعله هو النقر فوق اسم اللعبة للعب.

نظرة حول لعبة ماين كرافت

تتمحور فكرة اللعبة حول الجهود المبذولة لبناء المنازل والقرى باستخدام المعدات والأدوات التي يجدها اللاعب في اللعبة، سوف تساعد لعبة Minecraft في تطوير مهارات التفكير عند اللاعب، كما أن Minecraft تفتح الطريق أمام اللاعبين من مختلف الدول للتعرف على أصدقاء جدد من خلال هذه اللعبة.

مميزات لعبة ماين كرافت