“الجولد” طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold ومقارنة بين خصائصه وخصائص الأخضر

طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold ومقارنة بين خصائصه وخصائص الأخضر هذا ما سنقدمه إليكم، وذلك لأنه قد تواجه بعض المشكلات في تحميل تلك الواتساب الذهبي، والذي يحتوي على الكثير من المميزات المختلفة عن الواتساب العادي، ويعد الواتساب الذهبي له الكثير من الخصائص والطرق السهلة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold

هنالك أكثر من طريقة تثبيت الواتساب الذهبي، ولكن أحيانًا سياسة الأمن الخاصة بالواتساب تقوم بإيقاف تحمليه، ولذلك سوف نعرض لكم أسهل طريقة لتحميل الواتساب الذهبي وأكثرهم أمانًا، ومع الخصائص الفريدة التي يقدمها هذا الواتساب، فإن نقاط تحميله الأتية في غاية السهولة:

نقوم بتفعيل خاصية التحميل من مصادر خارجية داخل إعدادات الهاتف.

نحمل الواتساب الذهبي من الرابط الخاص بهذا الواتساب الذهبي.

ننتظر التحميل الخاص بالواتساب على طريقة APK.

بعد إنتهاء عملية التحميل، ستجد التطبيق تم تثبيته بنجاح على هاتفك.

نفتح التطبيق ونسجل فيه بنفس طريقة تسجيل الواتساب الأخضر عن طريق كتابة الرقم الخاص بك.

نوافق على جميع السياسات وسنجد الواتساب الذهبي جاهز بجميع خصائصه، ومميزاته وبطريقة غاية في السهولة.

مقارنة بين واتساب الذهبي جولد وواتساب الأخضر

قبل البدء في طريقة تثبيت واتساب الذهبي، علينا السؤال أولًا عن الواتساب الذهبي نفسه وخصائصه مقارنة بالواتساب الأخضر العادي، يعرف عن الواتساب الذهبي أو واتساب بلس أنه واتساب المميزين، حيث أن الواتساب الذهبي يقوم بعرض الأشخاص المتصلين بالإنترنت في الصفحة الرئيسية، ولا يقوم الواتساب العادي بذلك، كما أنه يمكنك أن تجلس على الواتساب بلس دون أن يتم إظهار أنك متصل بالإنترنت، وهي ميزة ممتازة أنك ترغب في الإنعزال لمدة قصيرة.

الواتساب الذهبي يعطيك الحرية في تسريع التسجيلات الصوتية والمقاطع الصوتية، كما أنه يمنحك الحرية في قتح فيديو أو حتى إخفاء فيديو، والتحديثات الأخيرة له إضافة الوضع الداكن، ويمتاز أيضًا الواتساب الذهبي بأن مدة عرض فيديوهات الحالة تزيد الواتساب بلس الأخضر، ومعه أيضًا الكثير من الخيارات والخصائص في المحادثة لا توجد إلا عند الواتساب بلس فقط، كما وضعت الشاشة قفل يمكنه إخفاء المحادثات الغاية في الخصوصية والتي لا تريد لأحد أن يراها، ويمتاز الواتساب الذهبي بأنه يمكنك اختيار اللون الخاص بالواتساب والمحادثات، ولقد وصل إلى ذلك الواتساب القدرة على وضع إعجاب أو ايموشن على الرسالة المرسلة لك.