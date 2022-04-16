فوائد الكيوي للرجال والنساءهناك العديد من الفواكة ذات الفوائد الطبيعية والتي يلجأ إليها البعض لاكتساب المناعة، فعند تناول البرتقال يحصل الجسم على فيتامين سي ونفس الأمر بالنسبة لليمون، لكن هناك فاكهة أخرى ذات فوائدة متتعددة، هي الكيوي التي لها فوائد للرجال والنساء، وهي من نوع العنب الخشبي وتكثر زراعتها في نيوزيلاندا ويعمل الكيوي على إمداد الجسم بفيتامين (ج) والألياف الغذائية المختلفة.

فوائد الكيوي للرجال والنساء

وذكر موقع webmd المتخصص بالشؤون الصحية، عدد من الفوائد الخاصة بفاكهة الكيوي، ومن أبرز فوائد الكيوي للرجال والنساء:

- يحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي والمناعة، كما يعتبر الكيوي خيارًا صحيًا لامتداد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- يمتاز الكيوي بنكهته اللاذعة، وسعراته الحرارية منخفضة إلى حد كبير، تجعله الخيار الأول لراغبي تناول الوجبات الخفيفة أو الوجبات الجانبية أو الحلوى الفريدة.

- يحتوي الكيوي على عدد من الألياف الغذائية التي تعمل على تحفيز الهضم المنتظم والصحي.

- يمكن أن يوفر الكيوي فوائد صحية أخرى تتمثل في احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

- كما أن الكيوي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

- يعمل الكيوي على حماية صحة القلب حيث إنه يعمل على تخفيض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

فوائد الكيوي لصحة الجهاز الهضمي

- تحتوي فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، سواء في الجلد أو اللحم القاسي، وتساعد الألياف على تقليل الإمساك وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

- علاج للربو: حيث يعمل الكيوي على تقليل أعراض الأزيز عند بعض مرضى الربو و ينطبق ذلك بشكل خاص على الأطفال.

- صحة العين: فعند تناول الكيوي مع الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، فإن المستويات العالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة والكاروتينات الموجودة في الكيوي قد تساعد في الوقاية من أمراض العين وتعزيز صحة العين بشكل عام.

