تثبيت لعبة فورت نايت Fortnite “ثبت الآن” إصدار 2022 وطرق لجوائز كثيرة

تثبيت لعبة فورت نايت Fortnite ، سنتحدث اليوم عن اللعبة التي تنافس لعبة ببجي الشهيرة العالمية والكورية، وهي لعبة فورت نايت Fortnite وخطوات تنزيل اللعبة وبطريقة آمنة، ستتعرف علي كيفية تنزيل لعبة فورت نايت آخر إصدار 2022 و في هذا المقالة سوف نمدك بكل التفاصيل الخاصة بشرح كامل للعبة وبسيط .

تثبيت لعبة فورت نايت 2022

سنتحدث عن طريقة تثبيت فورت نايت 2022 اللعبة علي الكمبيوتر وجاهزك الخاص والتي يصل حجمها إلي 35 جيجا بايت وهو حجم كبير يلزم له مساحة كافية ونت سريع، وإليك أفضل مواقع شحن شدات ببجي تطبيقات2022 .

قم بالبحث عن اللعبة في موقع جوجل وسيظهر لك الموقع الرسمي للعبة فورت نايت، قم بالضغط عليه .

قم بالضغط عليه . وفي أعلي الموقع ستلاحظ كلمة تنزيل، قم بالضغط عليها، واختار أيقونة للكمبيوتر الشخصي .

وبعدها سيطلب منك التسجيل في الموقع، عبر كتابة اسمك والبريد وكلمة السر.

بعد التسجيل، سيرسل إليك رابط تأكيد تسجيل علي بريدك، قم بالضغط عليه لتفعيل الحساب .

بعدها ستختار نظام ويندوز، ويبدأ بتنزيل البرنامج ومن خلال ستحمل لعبة فورت نايت .

. بعد تثبيت البرنامج قم بتثبيته، وسيقوم بعمل التحديثات، وبعد الانتهاء سجل البريد و اضغط علي التحميل، وقم بتنزيل اللعبة علي فولدر يحتوي علي مساحة كافية أكبر من 37 جيجا.

وقم بالضغط علي install حتى الانتهاء من التثبيت من الممكن أن تأخذ يوم بحسب سرعة النت لديك لتثبيت لعبة فورت نايت.

شرح لعبة فورت نايت

بعد تنزيل فورت نايت والتثبيت، قم بالدخول علي لعبة fortnite .

والتثبيت، قم بالدخول علي . بعد الدخول علي اللعبة سيطلب منك الإذن اضغط علي Confirm، وقم باختيار الموود التي تريد اللعب به .

قم بتخطي المقدمة من السهم أسفل الشاشة، ثم اختار كلمة play لبداية اللعبة.

تعتمد تشغيل اللعبة بدون تقطيع علي سرعة الجهاز، ويمكنك تقليل جرافيك اللعبة من الإعدادات .

تتكون وجهة اللعبة من map قي أقصي يمين الشاشة و التي تتعرف من خلالها علي .zone

اللعبة تبدأ عليك أن تنزل بالضغط علي مسطرة من الكيبورد في المنطقة التي تريدها، بناءً علي رؤيتك للخريطة.

أنواع الأسلحة في لعبة فورت نايت

يستخدم السلاح البدائي في اللعبة pickaxe في تكسير كل شيْ داخل اللعبة ، وجمع الموارد أواستخدامه في الدفاع عن النفس، إذا لم يتوافر لديك غيره .

في تكسير كل شيْ داخل اللعبة ، وجمع الموارد أواستخدامه في الدفاع عن النفس، إذا لم يتوافر لديك غيره . سلاح Assault rifle يمكنك من خلاله تدمير عدوك من مسافة بعيدة جداً.

يمكنك من خلاله تدمير عدوك من مسافة بعيدة جداً. سلاح شوتجن الشهير في لعبة ببجي ، يقوم بالتدمير الساحق ويعتبر أقوي الأسلحة من السابق.

، يقوم بالتدمير الساحق ويعتبر أقوي الأسلحة من السابق. الأسلحة 5 أنواع تتدرج من قليلة الشدة لقوية الشدة .

الرصاصي: أسلحة رديئة تقوم بتدمير قليل وتحتوي نجمة واحدة (لا ينصح باستخدامها في اللعبة أو أخذها).

الأسلحة الخضراء: نجمتين أقوي من الأسلحة الرصاصي.

الأسلحة الزرقاء: وهي أول فئة في الأسلحة القوية .

وأقوي فئتين في الأسلحة هي اللون البيربل و الموف، يعمل علي التدمير القوي .

أنواع الموارد في فورت نايت

الخشب أسهل الموارد، ولكن سريعة التدمير .

الطوب أصعب في تجميعه ولكن صعب في التدمير .

الحديد متوافر كثير ولكن يأخذ منك وقت كبير في تجميعه وتستخدم تلك الموارد بجانب الأسلحة، لحماية نفسك، وبناء الحوائط، والسلالم في حالة وجود خطر يدور حولك .

الكثير منا يعشقون لعب الألعاب بشكل كبير لما لها من متعة وإثارة وبالأخص لعبة “Fortnite ” فهى من أكثر الألعاب التي نالت إعجاب كثير من الأشخاص، ويحاولون البحث عن طريقة تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم للعمل على لعبها والامتاع وتضيع الوقت والقضاء على الملل والحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الجميع، وعند تنزيلها لك مطلق حرية اختيار الوضع الذي تقوم بلعبة من المواضع الثلاثة، لذا سوف نقدم لكم طريقة تنزيل لعبة Fortnite Epic Games على جهاز الكمبيوتر بكل سهولة، للعمل على الإستمتاع واللعب مع الأصدقاء بجميع أنحاء العالم كله وكأنك معهم لكى لا تشعرون بأن المسافر بعيد عنك وإليك تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا بسهولة وبطريقة مضمونة، وبذلك قد تكون أتميت تثبيت لعبة فورت نايت مشاكل علي جهازك.