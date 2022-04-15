نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوينز eFootball 2022 v1.0.0 أضف ألاف الكوينز في لعبة بيس 2022 موبايل في المقال التالي
عمر شويل - جدة كوينز eFootball 2022 v1.0.0 النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها أمس علي المتاجر وموقع KONAMI . حيث تم طرح eFootball 2022 v1.0.0 في الوقت المصرح به منذ أيام قليلة علي منصة تويتر . ومنذ ذلك الوقت يبحث عشاق الساحرة المستديرة علي خطوات تحديث eFootball 2022 v1.0.0 للنسخة القديمة إي فوتبول بيس 2021 . أو يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 علي الهواتف كذلك من المتعارف عليه أن كوينز eFootball 2022 mobile . ضرورية لاستخدامها داخل إي فوتبول بيس سواء لشراء اللاعبين أو باق المهام الأخري للعبة . واليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” وفي سطور المقال سنعرض الطريقة المضمونة . للحصول علي كوينز eFootball PES 2022 الجديدة بالآف الكوينز .
كوينز eFootball 2022 v1.0.0 وكيف يتم الحصول عليها بشكل يومي
بعد أن تم طرح eFootball 2022 v1.0.0 وتم نشر الصور التي توضح النصائح الخاصة باللعبة لكافة حاملي . هواتف أند رويد الحديثة و أيفون وأتباع المتطلبات التي يجب توافرها علي الهواتف لنجاح تثبيت . و تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير يرغب كافة اللاعبين وعشاق هذه اللعبة بأن يتم . الحصول علي Coins eFootball 2022 v1.0.0 كما أن هناك طريقة مضمونة للحصول علي الآف Coins eFootball Pes الجديدة . تحصل علي الكوينز عبر الدخول علي بيس 2022 بشكل يومي حيث سيكون هناك خيار . شحن كوينز eFootball 2022 v1.0.0 أو خيار حصولك علي عملات GP . كما أنه يهم كل لاعب أن يتم اختيار خيار Coins eFootball PES ومن خلاله تحصل علي Coins 10 . وذلك لغاية اليوم الخامس كذلك تحصل علي Coins 20 باليوم السادس أما في اليوم السابع تحصل علي Coins 30 . ليكون أجمالي العدد أسبوعياً هو 100 Coins وفي الشهر الواحد تحصل علي Coins 400 بالشهر .
أحصل علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 بالطريقة الخاصة بمنافسات المباريات
من المعلوم عند كافة عشاق لعبة eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة بأن شركة KONAMI تطرح أسبوعياً . مباريات للمنافسة ذلك عبر التحديث الخاص باللعبة ويتم مرتين في الأسبوع الواحد . كما تلك المنافسات الخاصة بالمباريات تكون عبر قائمة Match Day كذلك بجانب أنه عبر تلك المنافسات . تحصل علي شحن كوينز eFootball 2022 v1.0.0 في الأسبوع الواحد علي 800 كوينز . كما يتم ذلك عبر شراء أيكون مومنت بيس 2021 كذلك بجانب حصولك علي 3000 Coins . كل شهر ولكن للحصول ذلك العدد في نسخة eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة يجب أن يكون المنتخب الذي قمت باختياره هو بنفس اللاعبين . وذلك لكي ما تحصل علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 شرط أن تفوز بكافة مباريات إي فوتبول بيس بمباريات DAY . كما بتلك الطريقة تحصل علي الآف Coins بالنسخة الجديدة . وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 .
كيف يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 علي الهاتف
أمامك خياران لكي ما تحدث eFootball 2022 v1.0.0 أو تثبتها علي هاتفك وذلك في الخطوات التالية :-
- في بداية الأمر تأكد من أن هاتفك متصلاً بشبكة WiFi قوية وهذا ما نصت به KONAMI حتي تنجح في حصولك علي اللعبة .
- كما أن تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 أو تحديثها يتم عبر موقع الشركة أو عبر المتاجر الرسمية .
- كذلك بدخولك لموقع الشركة أو المتجر سجل في مربع البحث نسخة eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة .
- كما من الضروري في حالة أن هناك سعر معلن في لعبة بيس 2022 موبايل يجب أن يتم دفعه .
- ستجد خياران أمامك أما أن يكون تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 أو تحديثها وذلك يتوقف علي أن اللعبة . موجودة علي الهاتف الخاص بك أو أنك ستحصل عليها للمرة الأولي .
- تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت eFootball PES 2022 الجديد عبر مقال “موقع ثقفني” .
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
— eFootball (@play_eFootball)
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV— eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
كوينز eFootball 2022 v1.0.0 للنسخة الجديدة والتي يتم استخدامها في العدد من مهام eFootball PES . عرضنا تفصيلياً كيفية الحصول علي Coins eFootball PES عبر سطور مقال “موقع ثقفني” .
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