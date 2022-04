كوينز eFootball 2022 v1.0.0 أضف ألاف الكوينز في لعبة بيس 2022 موبايل

عمر شويل - جدة كوينز eFootball 2022 v1.0.0 النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها أمس علي المتاجر وموقع KONAMI . حيث تم طرح eFootball 2022 v1.0.0 في الوقت المصرح به منذ أيام قليلة علي منصة تويتر . ومنذ ذلك الوقت يبحث عشاق الساحرة المستديرة علي خطوات تحديث eFootball 2022 v1.0.0 للنسخة القديمة إي فوتبول بيس 2021 . أو يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 علي الهواتف كذلك من المتعارف عليه أن كوينز eFootball 2022 mobile . ضرورية لاستخدامها داخل إي فوتبول بيس سواء لشراء اللاعبين أو باق المهام الأخري للعبة . واليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” وفي سطور المقال سنعرض الطريقة المضمونة . للحصول علي كوينز eFootball PES 2022 الجديدة بالآف الكوينز .

بعد أن تم طرح eFootball 2022 v1.0.0 وتم نشر الصور التي توضح النصائح الخاصة باللعبة لكافة حاملي . هواتف أند رويد الحديثة و أيفون وأتباع المتطلبات التي يجب توافرها علي الهواتف لنجاح تثبيت . و تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير يرغب كافة اللاعبين وعشاق هذه اللعبة بأن يتم . الحصول علي Coins eFootball 2022 v1.0.0 كما أن هناك طريقة مضمونة للحصول علي الآف Coins eFootball Pes الجديدة . تحصل علي الكوينز عبر الدخول علي بيس 2022 بشكل يومي حيث سيكون هناك خيار . شحن كوينز eFootball 2022 v1.0.0 أو خيار حصولك علي عملات GP . كما أنه يهم كل لاعب أن يتم اختيار خيار Coins eFootball PES ومن خلاله تحصل علي Coins 10 . وذلك لغاية اليوم الخامس كذلك تحصل علي Coins 20 باليوم السادس أما في اليوم السابع تحصل علي Coins 30 . ليكون أجمالي العدد أسبوعياً هو 100 Coins وفي الشهر الواحد تحصل علي Coins 400 بالشهر .

من المعلوم عند كافة عشاق لعبة eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة بأن شركة KONAMI تطرح أسبوعياً . مباريات للمنافسة ذلك عبر التحديث الخاص باللعبة ويتم مرتين في الأسبوع الواحد . كما تلك المنافسات الخاصة بالمباريات تكون عبر قائمة Match Day كذلك بجانب أنه عبر تلك المنافسات . تحصل علي شحن كوينز eFootball 2022 v1.0.0 في الأسبوع الواحد علي 800 كوينز . كما يتم ذلك عبر شراء أيكون مومنت بيس 2021 كذلك بجانب حصولك علي 3000 Coins . كل شهر ولكن للحصول ذلك العدد في نسخة eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة يجب أن يكون المنتخب الذي قمت باختياره هو بنفس اللاعبين . وذلك لكي ما تحصل علي كوينز eFootball 2022 v1.0.0 شرط أن تفوز بكافة مباريات إي فوتبول بيس بمباريات DAY . كما بتلك الطريقة تحصل علي الآف Coins بالنسخة الجديدة . وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 .

أمامك خياران لكي ما تحدث eFootball 2022 v1.0.0 أو تثبتها علي هاتفك وذلك في الخطوات التالية :-

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)