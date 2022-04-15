نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندرويد علي الهاتف ولعب e Football Pes في المقال التالي
لعبة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد e Football Pes، لفتح ولعب لعبة إي فوتبول للأندرويد يحتاج الى مساحة في هاتفك المحمول تقارب من 1.9 غيغا بايت، بالإضافة الى عدد من الأشياء الأخري التي يجب مراعاتها عند هذا التثبيت الخاصة باللعبة وما تمثله من أقوي ألعاب كرة القدم، وذلك لما تحتوي عليه من سمات معينة وما تحمله من مميزات تجعل اللاعب في جو من الإثارة الدائمة والاستمتاع باللعب داخل ملعب يقرب الى الواقع.
لعبة إي فوتبول بيس للأندرويد
تحتاج لعبة اي فوتبول للأندرويد عند فتحها على الهاتف المحمول الاتصال الجيد بشبكة انترنت تكون قوية وذلك حتي لا تتعرض اللعبة للتقطيع أثناء التثبيت على الهاتف، ونظرا لما يكون من حجم للعبة يتميز بالكبر نوعا ما فان هذا التثبيت يحتاج الى إفراغ مساحة كافية من هاتفك للعبة التي تمنحك الدخول في مباراة شبه واقعية والتعامل المباشر عن طريق اللعب في الملاعب الدولية مع لاعبي كرة القدم العالمين.
لعبة بيس 2022
- تعمل لعبة فوتبول بيس علي جعل اللاعب يجمع ما بين الواقع الفعلي في اختبار لاعبي كرة القدم الموجودين بالفعل في الساحة العالمية والأسطورة.
- في كون هؤلاء اللاعبين يكونوا على ملاعب اللعبة بكافة ما تحتوي عليه من مراحل.
- ويمكن للاعب اختيار الفريق الخاص به وتدريبه.
- بالإضافة الى إمكانية الدخول في المسابقات الدولية وما ينتج عنها من جوائز وميداليات.
فتح لعبة اي فوتبول
يتطلب فتح اي فوتبول كون الهاتف المحمول المثبت عليه اللعبة يعمل بنظام اندرويد 5.0 أو اكثر بالإضافة الى ما يلي:
- حجم اللعبة يتمثل في 96m
- الإصدار الحالي للعبة هو 5,7,0
- عمليات التثبيت للعبة وصلت الى اكثر من 100,000,000
- تحتاج اللعبة الى شبكة واي فاي جيدة عند تنزيلها علي الهاتف.
سمات اي فوتبول بيس
- تحتوي فوتبول بيس على عدد من السمات التي تجعل منها لعبة قوية من ألعاب الساحرة المستديرة.
- وما تتمتع به من شعبية كبرى على مستوى العالم.
- ومن ابرز تلك السمات ما يكون من استطاعة اللاعب تشكيل فريق قوي كي ينافس كافة الفرق الدولية والمحلية.
- وأيضا القيام بعمليات تدريبية على مستوى عالي.
- بالإضافة الى توزيع جوائز أسبوعية على اللاعبين المتميزين الذين يكتب أسماءهم في لوحة خاصة بالتفوق في اللعب.
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