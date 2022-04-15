خطوات فتح لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندرويد علي الهاتف ولعب e Football Pes

لعبة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد e Football Pes، لفتح ولعب لعبة إي فوتبول للأندرويد يحتاج الى مساحة في هاتفك المحمول تقارب من 1.9 غيغا بايت، بالإضافة الى عدد من الأشياء الأخري التي يجب مراعاتها عند هذا التثبيت الخاصة باللعبة وما تمثله من أقوي ألعاب كرة القدم، وذلك لما تحتوي عليه من سمات معينة وما تحمله من مميزات تجعل اللاعب في جو من الإثارة الدائمة والاستمتاع باللعب داخل ملعب يقرب الى الواقع.

لعبة إي فوتبول بيس للأندرويد

تحتاج لعبة اي فوتبول للأندرويد عند فتحها على الهاتف المحمول الاتصال الجيد بشبكة انترنت تكون قوية وذلك حتي لا تتعرض اللعبة للتقطيع أثناء التثبيت على الهاتف، ونظرا لما يكون من حجم للعبة يتميز بالكبر نوعا ما فان هذا التثبيت يحتاج الى إفراغ مساحة كافية من هاتفك للعبة التي تمنحك الدخول في مباراة شبه واقعية والتعامل المباشر عن طريق اللعب في الملاعب الدولية مع لاعبي كرة القدم العالمين.

لعبة بيس 2022

تعمل لعبة فوتبول بيس علي جعل اللاعب يجمع ما بين الواقع الفعلي في اختبار لاعبي كرة القدم الموجودين بالفعل في الساحة العالمية والأسطورة.

في كون هؤلاء اللاعبين يكونوا على ملاعب اللعبة بكافة ما تحتوي عليه من مراحل.

ويمكن للاعب اختيار الفريق الخاص به وتدريبه.

بالإضافة الى إمكانية الدخول في المسابقات الدولية وما ينتج عنها من جوائز وميداليات.

فتح لعبة اي فوتبول

يتطلب فتح اي فوتبول كون الهاتف المحمول المثبت عليه اللعبة يعمل بنظام اندرويد 5.0 أو اكثر بالإضافة الى ما يلي:

حجم اللعبة يتمثل في 96m

الإصدار الحالي للعبة هو 5,7,0

عمليات التثبيت للعبة وصلت الى اكثر من 100,000,000

تحتاج اللعبة الى شبكة واي فاي جيدة عند تنزيلها علي الهاتف.

سمات اي فوتبول بيس