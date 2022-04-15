ماينكرافت التعليمية Minecraft Education 2022 والمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الثانية

ماينكرافت التعليمية Minecraft Education Edition 2022 والمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج ،قدمت المملكة العربية السعودية مسابقة مدرستي تبرمج في عام 2021 لكل الطلاب لتنمية مهاراتهم وتطويرهم في البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعليمهم لغات البرمجة تمهيداً للاشتراك في المسابقات العالمية وتحسين قدراتهم وتحسين مستوى الذكاء كما تقوم المسابقة مدرستي تبرمج بتوفير بيئة علمية إبداعية تنافسية، وتهيئ الطلاب والطالبات للمنافسة المحلية والدولية، وتساهم في المنظومة العالمية المعرفية؛ لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة. فاليكم هذه المقالة عن ماينكرافت التعليمية 2022 وكل التفاصيل وكيفية تثبيتها وكيفية الأستفادة بها .

ماهي ماينكرافت التعليمية 2022

ماين كرافت التعليمية 2022 هو عبارة عن تطبيق مخصص لتطوير مهارات الأطفال حيث يمكن المدرسة التي تريد أن تضيفها لأنشطة التكنولوجيا الخاصة بها أن تقوم بشراء تراخيص ماين كرافت التعليمية بالتعاون مع أكبر شركات البرمجة العالمية شركة مايكروسوفت التي توفر العديد من الدروس التعليمية والبرامج لتطوير ذكاء الأطفال بالمجان لجميع المستخدمين .

ماين كرافت هي عبارة عن نظام تعليمي قائم على الألعاب حيث يشجع الأطفال على التعليم وأيضاً الأستمتاع ويزيد من مستوى ذكاء الطفل وقدراه التعليمية من خلال ألعاب مسلية.

خطوات تثبيت لعبة ماينكرافت التعليمية 2022

نقدم اليكم هذه الفيديو التوضيحي لطريقة وخطوات أستخدام التطبيق ماين كرافت التعليمي 2022 من بداية من التثبيت الي كيفية الأستخدام بكل التفاصيل وأهميتها وأهداف مسابقة مدرستي تبرمج لجميع طلاب المملكة العربية السعودية.

للمشاركة في المسابقة مدرستي تبرمج يجب عليك تثبيت ماين كرافت النسخة التعليمية حتى يمكنك الحصول على الالعاب.

خطوات الانضمام إلى ساعة برمجة ماين كرافت النسخة التعليمية تثبيت مجاني

تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft education edition مدرستي .

تسجيل الدخول وذلك من خلال اتباع الخطوات موضحة في الصورة التالية.

انشاء حساب وتسجيل الدخول من خلال حساب رابط منصة مدرستي الخاص بالطالب.

الخاص بالطالب. ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت لمنصة مدرستي.

اختيار طريقة اللعب حيث يمكنك اختيار منصة ساعة برمجة “hour of code” والانضمام الى المسابقة، او المتابعة واللعب كلاعب عادي وليس طالب من خلال الضغط على “play”.

بعد الدخول الى ماين كرافت التعليمية كطالب مشارك في مسابقة ساعة برمجة>

كما يجب عليك اختيار ساعة برمجة 2022 للانضمام والمشاركة في اللعبة كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر مشروع ساعة برمجة 2020

انشاء عالم وابدأ ساعة البرمجة الخاصة بمسابقة منصة مدرستي.