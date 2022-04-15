نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID واحصل علي 10000 جوهرة في دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID، فرى فاير من الألعاب المشهورة والتي تمتلك شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ومعظم الشباب يرغبون في الإطلاع على كيفية إستخدام لعبة فرى فاير، وذلك لأنها من أفضل الألعاب القتالية والجماعية، حيث أنه يتم لعبها بشكل جماعي مع أصدقائك على الأنترنت، وشحن الجواهر الخاصة بها من الأمور المهمة جدًا، وخلال محركات البحث المختلفة يبحث الكثير عن طريقة شحن فرى فاير، وخلال موضوع اليوم سأذكر لكم أفضل الطرق لشحن فرى فاير.
شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID من خلال shop2game
يوجد العديد من الطرق التي يمكن بها أن تقوم بشحن جواهر فرى فاير بالحساب، ولكن هذه هي أحد أهم الطرق السهلة والمجانية والآمنة بشكل كامل، وإليكم الخطوات اللازمة فيما يلي بشيء من التفصيل:
- في البداية قم بالدخول على موقع shop 2game ثم قم بتسجيل دخولك عليه.
- والآن سيطلب منك بعض البيانات مثل أسمك والدولة التي تتبع لها.
- في هذه الخطوة قم بالدخول على لعبة فرى فاير وعليك أن تختار طريقة الدفع الخاصة بك.
- يوجد رقم يسمى برقم التعريف الخاص بك عليك أن تقوم بإدخاله.
- والآن حدد كمية الجواهر التي ترغب في الحصول عليها وبعدها سوف تصل إليك رسالة تؤكد لك ما أن تم شحن الجواهر الخاص بك أم لا.
الطريقة الصحيحة للشحن جواهر فري فاير من داخل اللعبة
يوجد شحن جواهر فري فاير عن طريق id من free fire dimonds من داخل لعبة فرى فاير، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بحرص، وإليكم هذه الخطوات فيما يلي:
- في البداية هناك رمز أزرق في أعلى الصفحة هو الرمز الخاص بالجواهر عليك أن تقوم بالضغط عليه حتى يقوم بإدخال الصفحة الرسمية.
- بعد دخولك للصفحة الرسمية عليك أن تحدد كمية الجواهر التي ترغب في شحنها وطريقة الدفع التي تتناسب معك.
- وعليك في البداية أن تختار مبلغ ليس بكبير من أجل أن تتأكد من مصداقية الموقع.
- وعندما تظهر لك الصورة والمبلغ المراد دفعه اختار طريقة الدفع وأفضل طرق الدفع تكون عن طريق جوجل بلاي، وبعدها قم بفتح البرنامج من أجل التأكد من شحن الجواهر من خلال موقع شحن جواهر فري فاير id garena.
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