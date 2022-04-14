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عمر شويل - جدة طريقة مضمونة للربح من الانترنت 2022 للمبتدئين وتجميع رأس مال من المنزل، مع الظروف الراهنة وغلاء الاسعار يسعى كل شخص وخاصة فئة الشباب لزيادة الدخل الشهري بجانب العمل المعتاد، وبالتأكيد يرغب الجميع في عمل لا يحتاج إلى خبرة أو لغة أو رأس مال، وخاصة إذا كان يقدم ربح جيد في وقت وجيز من العمل وبمجهود قليل جداً، كل تلك المواصفات تتوفر في طريقة الربح من الانترنت للمبتدئين التي نقدمها لكم اليوم.

الربح من الانترنت بطريقة مضمونة 2022

تحتاج فقط إلي هاتف أو حاسوب ويمكنك جمع المال وتحسين دخلك الشهري من خلال موقع Divbux، حيث تستطيع جمع رأس مال من خلال مشاهدة الفيديوهات والنقر على الإعلانات، مدة الإعلان قصيرة جداً تتراوح بين 10 ثواني الي 15 ثانية ويتم السحب من خلال موقع Divbux عن طريق فودافون كاش، باي بال، Perfect Money، Payeer، ويسترن يونيون وغيرها من طرق الدفع، كل ما عليك هو إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك التابع للحساب أو رقم الهاتف المطلوب بعد اختيار طريقة الدفع، وفي خلال عشر دقائق فقط يتم إرسال أموالك.

طريقة الربح من موقع Divbux

عند الدخول إلى الموقع في المرة الأولى يجب إنشاء حساب عن طريق إدخال الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم وكلمة المرور مع إعادة كتابة البريد الإلكتروني و كلمة المرور مرة أخرى، ثم الموافقة على الشروط وبهذه الكيفية تم إنشاء حساب جاهز للاستخدام على موقع Divbux. بالنقر على كلمة حسابي يمكنك معرفة رصيدك في الموقع، أما لكي تتمكن من العمل والربح من الانترنت عن طريق الموقع يتم النقر على أيقونة ربح الأموال ويظهر خيارين يتم النقر على مشاهدة الإعلانات.

ربح المال من الضغط على الإعلانات

بعد تحديد مشاهدة الإعلانات الربح من الموقعيتم فتح لائحة طويلة من الإعلانات و كل خانة بها عدة أقسام مختلفة للإعلانات، والتي يمكنك من خلالها جمع الكثير من المال خلال يوم واحد فقط، بالنقر على أحد الإعلانات تظهر عدد الثواني المستغرقة لمشاهدة الإعلان و المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه فور مشاهدة الإعلان، يتم النقر على الإعلان ثم النقر على الرأس المقلوب للتأكد من انك لست روبوت، ثم مشاهدة الإعلان و الرجوع إلى الحساب للتأكد من زيادة الرصيد على الفور.

يختلف سعر الإعلانات عن بعضها لذا تم اختيار الأفضل في السعر عند بداية العمل، لذا في البداية يمكنك تحقيق مبلغ كبير في اقصر وقت ممكن، تتفق كافة الإعلانات في طريقة العمل حيث يتم التحميل بعد النقر على الإعلان ثم التأكد من انك لست روبوت و إضافة الأموال الي حسابك على الفور حيث تعتبر هذه هي أفضل طريقة الربح من الانترنت للمبتدئين 2022 بطريقة مضمونة.