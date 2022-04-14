نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث eFootball PES على الهاتف الذكي أحداث نسخة 2022 في المقال التالي
تحديث eFootball PES تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب شعبية بين كثير من الناسنذ إصدارها على PlayStation 2 في عام 2006، حققت هذه اللعبة نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت كانت اللعبة عالية الجودة وحاليًا يلعب بعض المستخدمين إصدار الكمبيوتر الشخصي للعبة، والذي يتم تحديثه كل عام في أكتوبر إنه متاح للتنزيل على الكمبيوتر الشخصي و PlayStation، مع إصدارات جديدة وانتقال اللاعبين إلى فرق جديدة في كل مواسم جديدة وهم يستمتعون بالمشاركة في المغامرات الشيقة التي تحتويها في أي وقت سواء على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، وبالتالي يمكن الحصول على آخر تحديثات هذه اللعبة ليأخذوها، الاستفادة من الميزات الفريدة للعبة الجديدة Any Football Pace للقيام بذلك سنوجهك عبر الخطوات المطلوبة لتحديث كل لعبة على هاتفك الذكي بالتفصيل في السطور التالية.
تثبيت iFootball PES
- يمكن تثبيت Efootball Pes على أي هاتف يعمل بنظام Android.
- اللعبة متاحة الآن للتنزيل والاستمتاع على أجهزة iPhone.
- بالإضافة إلى ذلك من الممكن تثبيته على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.
- يمكنك بدء اللعب الآن من خلال النقر على كلمة بدء على الموقع الرسمي للعبة.
- يتم التحكم في اللعبة من خلال ما يظهر على الشاشة نتيجة لعدد من اللمسات الشفافة الصغيرة التي تسمح للاعب بالتحكم في اللاعبين الآخرين
شروط ومتطلبات eFootball 2022
تختلف شروط ومتطلبات eFootball 2022 نسبيًا عن تلك الخاصة بـ eFootball PES 2021. على الرغم من حقيقة أن جودة اللعبة رائعة حتى في الفيديو الترويجي إلا أنها توضح القدرات الفائقة للعبة. حيث تلعب اللعبة بإمكانيات متوسطة وبالشروط التالية:
- . سرعة الإنترنت ، حيث يتم لعب اللعبة بالكامل عبر الإنترنت.
- يحتوي الهاتف الذكي على مساحة تخزين مقسمة لا تقل عن 4.5 جيجابايت يتبقى 2.5 دقيقة. حجم اللعبة وكانت هناك تحديثات منذ إصدارها هو 2 Go.
- تعمل لعبة E-Football PES 2021 على 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي والتي قد تكون أقل أو أكثر.
تعمل اللعبة دون تلعثم.
- تتوافق eFootball PES 2021 أيضًا مع معالج متوسط المدى مثل Snapdragon 720G أو أعلى.
- اللعبة متوافقة مع إصدارات Android 8 وما فوق ،مع تفضيل Android 9 والإصدارات الأحدث حتى Android 12.
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