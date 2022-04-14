فيراري تشوق لسيارة جديدة ستكشف عنها في 19 أبريل

نشرت عملاق صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة اليوم على مواقع التواصل صوراً تشويقية غامضة لسيارة مموهة ذات تصميم رياضي، ووعدت في 19 أبريل الجاري، وذلك على الرغم من أن الصورة لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حتى الآن، إلا أننا نعتقد أنها قد تكون النسخة المكشوفة من سيارة فيراري 296 GTB.

طرحت فيراري السيارة الخارقة الهجينة في يونيو 2021، وهي أول سيارة للعلامة التجارية تستمد قوتها من محرك V6 منذ السبعينيات، وتم إصدارها حتى الآن بسقف مغطى صلب فقط غير قابل للكشف، ولم يستغرق الأمر الكثير من الوقت لقيام فيراري بالبدء في اختبار نسخة السقف المكشوف على الطرق العامة.

كانت عدسات التجسس قد التقطت عدد من الصور التي نشرها موقع Carscoops للنسخ المكشوفة الجديدة من سيارة فيراري 296 GTB أثناء اختبارها، حيث تأتي بسقف معدني قابل للطي بدلاً من السقف القماشي التقليدي، ولاستيعاب السقف الجديد، غيرت الشركة غطاء الصندوق الخلفي مع بعض التحديثات الأخرى، وإذا نظرنا إلى الصورة التشويقية بنظرة فاحصة، فقد نرى أنها أقرب إلى 296 بدون سقف بالفعل.

اصدرت فيراري العديد من النسخة المكشوفة لسياراتها خلال الفترة الماضية مثل الأخرى بورتوفينو وF8 سبايدر و SF90 وGTS 812، والتي تمنح العلامة التجارية بعض الخيارات للتناسب العديد من العملاء، وبالنظر إلى أن نسخة الكشف من فيراري دينو 246، التي كانت بمثابة مصدر إلهام لـ 296، كانت تسمى GTS ، فقد يعني ذلك أن فيراري ستتبع هذا النهج أيضاً.

ستحصل السيارة الجديدة على نفس المحركات، مما يعني أنها ستأتي بمحرك V6بسعة 2.9 لتر بمساعدة هجينة، ومن المتوقع ان تصل إجمالية القوة الى 819 حصان و740 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسيصل وزنها الى وزنها الإجمالي الى 1,470 كجم، على الرغم من أننا نتوقع أن تكتسب النسخة الكشف القليل من الوزن الإضافي.